Los cruceros ofrecen una experiencia única que combina la belleza de los mares, actividades diversas y comodidades que hacen de cada viaje algo especial. Aunque para muchos son una rutina, quienes planifican su primera travesía deben considerar ciertos aspectos para disfrutar plenamente.

Los cinco tips que se ayudarán a que la experiencia en un crucero sea óptima

1. Reserva con anticipación

Planificar tu viaje con tiempo puede traer grandes beneficios. Entre ellos, encontrar tarifas más accesibles, mayor disponibilidad de fechas y camarotes, e incluso la posibilidad de un upgrade. Además, si el viaje incluye vuelos u otros gastos, anticiparse puede significar un ahorro considerable.

2. Revisa toda la documentación necesaria

Es fundamental contar con todos los papeles requeridos para evitar inconvenientes. Esto incluye datos de reserva, pasaportes, seguros y lista de excursiones, así como contactos de emergencia. En viajes familiares, mantener la documentación unificada ayuda a prevenir pérdidas. También es clave verificar los requisitos específicos de cada destino.

3. Prepara bien tu equipaje

Una vez a bordo, conseguir lo que olvidaste puede ser complicado y costoso. Por eso, es vital llevar todos los elementos imprescindibles sin importar el destino o la estación del año. Una buena planificación en este aspecto garantizará comodidad durante la travesía.

4. Seguro Covid-19 y asistencia de viaje

Actualmente, el seguro Covid-19 no es obligatorio para embarcar, excepto en el puerto de Doha, Qatar, donde sí se exige. Sin embargo, es recomendable contar con un seguro de viaje o asistencia al viajero para estar protegido frente a cualquier eventualidad durante el recorrido.

5. Internet y comunicación a bordo

El acceso a internet y llamadas en cruceros funciona mediante roaming y conexiones vía satélite, lo que puede resultar costoso. Generalmente, hay puntos con computadoras y WIFI disponible para los pasajeros, aunque contratar paquetes de datos suele implicar un gasto adicional. Por eso, es aconsejable consultar la disponibilidad y costos antes de embarcar.