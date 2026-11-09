Lanín: 3 caminatas para recorrer el parque nacional entre bosques, lagos y volcán

Con la llegada del verano, el parque nacional Lanín, en el sur de Neuquén, vuelve a ser uno de los destinos más buscados de la Patagonia. Protege lagos de origen glaciar, bosques de lengas y araucarias, y el volcán que le da nombre. Sus senderos sirven tanto para quien busca una caminata corta como para quien se anima a la montaña.

Volcán Lanín: cómo es el ascenso y qué requisitos hay que cumplir

El desafío mayor es el ascenso al volcán Lanín, de 3.776 metros. La temporada va de octubre a abril, y el pico de ascensos se concentra entre noviembre y diciembre. Lo habitual es hacerlo en dos jornadas, con una noche en refugio o carpa, por la cara norte, desde la seccional Río Turbio, cerca del Centro de Informes de Tromen.

El registro es obligatorio y gratuito, y se hace online. Desde octubre de 2024 también rige una reserva previa con 72 horas de anticipación, y el cupo diario es de 60 personas entre refugios y carpas. Quienes no tienen experiencia deben subir con un guía habilitado. Además, el parque informó en octubre que, por la nieve acumulada en la montaña, solicita llevar equipo ARVA, un detector de víctimas de avalancha, durante el ascenso.

Laguna Verde: bosque nativo y playa de arena volcánica en Curruhué

Más accesible es la Laguna Verde, en la zona de los lagos Curruhué. Se llega bordeando el lago Curruhué Grande y, unos 700 metros más adelante, aparece la laguna rodeada de bosque nativo, con una playa de arena volcánica y un camping para quienes quieran pasar la noche.

Quienes buscan algo más largo pueden sumar la travesía de tres días desde Puerto Arturo, que cuenta con refugios y exige registro previo. Ese recorrido se cierra durante la temporada de caza de ciervo colorado.

Cascada Chachín: 30 minutos de caminata hasta un salto de 30 metros

La Cascada Chachín, a unos 60 kilómetros de San Martín de los Andes por la ruta provincial 48, es una de las clásicas del parque. Desde el estacionamiento hay alrededor de 30 minutos de caminata en ascenso hasta un mirador, frente a un salto de unos 30 metros de altura.

También se puede llegar en catamarán desde San Martín de los Andes, navegando los lagos Lácar y Nonthué. Es una alternativa para quienes prefieren combinar paseo lacustre y caminata corta.

Cascada El Saltillo: una salida corta en la zona de Huechulafquen

En la zona de los lagos Huechulafquen y Paimún, la Cascada El Saltillo es una opción para una salida breve. El sendero parte de Piedra Mala, lleva unos 35 minutos y tiene una pendiente leve, por lo que resulta apto para quienes recién empiezan.

Para quienes quieran estirar la caminata, la zona suma otros recorridos más largos, como el sendero a Paimún, de unas tres horas de ida.

Mirador de Tromen: vistas del lago y del volcán a 45 minutos

Al pie del volcán, en el área de Tromen, el sendero al mirador demanda alrededor de 45 minutos de ida y tiene una dificultad baja. Desde arriba se ven el lago Tromen y el Lanín, en una de las postales más fotografiadas del parque.

Cuánto cuesta el ingreso al parque nacional Lanín

Para visitar el parque rige una entrada. Desde junio de 2026, el valor general es de 35.000 pesos, mientras que los visitantes nacionales pagan 15.000 y los residentes de la provincia, 8.000. El segundo día tiene un 50% de descuento si se usa dentro de las 72 horas del primer ingreso.

Qué tener en cuenta antes de salir a caminar

El parque recomienda consultar en el centro de informes el estado de las sendas y realizar el registro obligatorio en los senderos que lo exigen. Conviene elegir el recorrido según la experiencia en montaña, calcular los tiempos para caminar siempre con luz natural y llevar agua, abrigo en capas, calzado adecuado y protector solar.

También hay que avisar a alguien el itinerario previsto, no dejar residuos y hacer fuego solo en los lugares habilitados. Cada año, entre marzo y abril, algunos senderos cierran por la temporada de caza mayor, por lo que vale revisar las fechas antes de planificar una salida otoñal.