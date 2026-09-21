Con la llegada de la primavera, Neuquén comienza a cambiar sus paisajes y ofrece nuevas alternativas para disfrutar de la naturaleza. Los días más largos y las temperaturas más agradables permiten volver a recorrer senderos, costas, bosques, lagos y distintos espacios naturales que permiten enriquecer la oferta turística de la provincia.

En la cordillera, destinos como San Martín de los Andes, Villa La Angostura, Junín de los Andes, Villa Traful, Aluminé, Villa Pehuenia-Moquehue y Caviahue-Copahue presentan propuestas vinculadas con lagos, montañas, cascadas y miradores. En el norte neuquino, localidades como Chos Malal, Huinganco, Las Ovejas y Manzano Amargo también muestran el despertar de la nueva estación.

Los bosques, lagos y montañas ofrecen múltiples alternativas para disfrutar de la naturaleza.

La primavera además abre la posibilidad de realizar distintas actividades al aire libre. Trekking, senderismo, montañismo, kayak, rafting, flotadas, excursiones náuticas, mountain bike y observación de aves forman parte de las alternativas para recorrer los diferentes ambientes naturales de la provincia.

Los ríos y lagos adquieren un protagonismo especial durante esta época del año. El Aluminé, Chimehuin, Malleo, Collón Curá, Limay y Neuquén ofrecen escenarios para disfrutar del agua y del paisaje, mientras que las costas, chacras y circuitos productivos de los valles suman otras opciones para conocer el territorio.

Los ríos y lagos neuquinos permiten realizar actividades como kayak, rafting y excursiones náuticas.

La propuesta también incluye la gastronomía regional, con productos como truchas, hongos, miel, frutos finos, dulces, chocolates, vinos y elaboraciones con piñón. Desde Turismo provincial destacaron además la importancia de recorrer estos espacios de manera responsable, respetando las indicaciones, evitando encender fuego en lugares no habilitados y cuidando la flora y la fauna.