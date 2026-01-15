El gobierno de Chubut anunció la reapertura inmediata y transitoria de los accesos a los miradores de la Pingüinera y Caleta Valdés, ubicados dentro del Área Natural Protegida Península Valdés, uno de los destinos turísticos más emblemáticos de Argentina.

Esta decisión se tomó después de varios días de tensión generados por el cierre unilateral de estos accesos por parte de particulares el 6 de enero de 2026, que provocó un impacto negativo considerable en la actividad turística local.

La medida fue formalizada mediante una resolución del Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas, que establece que estos espacios quedan afectados a un uso público regulado, respetando el régimen especial de manejo ambiental vigente y reconociendo la importancia del destino como Patrimonio Mundial de la Humanidad.

El principal objetivo de esta intervención es asegurar la continuidad de la oferta turística, proteger la fauna silvestre —especialmente la colonia de pingüinos que habita en la zona— y evitar ingresos desordenados tanto en el área protegida como en los Parques Nacionales aledaños.

Chubut restablece acceso a miradores en Península Valdés tras conflicto

Es importante destacar que los miradores y sus accesos forman parte histórica de los circuitos oficiales de visita del área protegida y han sido gestionados de manera pacífica por la Administración Península Valdés durante más de veinte años, en el marco de sus funciones de conservación y uso público.

Con la reapertura formal, Península Valdés recupera la normalidad operativa en uno de sus atractivos naturales más sensibles y valorados, consolidando su posición como un destino fascinante por su rica fauna y flora autóctona.