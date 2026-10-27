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Rincones para descrubir

La Puntilla, la playa de Villa Traful que ofrece una de las postales más buscadas del lago

A pocos minutos del centro de Villa Traful, La Puntilla se convirtió en uno de los lugares más elegidos para disfrutar de la costa del lago Traful. Su particular ubicación permite contemplar el paisaje hacia ambos lados y disfrutar de algunos de los atardeceres más fotografiados de la localidad

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Por Laura Arakelian

Periodista
Martes, 27 de octubre de 2026 a las 00:50
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https://www.diario7lagos.com.ar/

Villa Traful es conocida por sus miradores, su bosque sumergido y los paisajes que ofrece el lago del mismo nombre. Sin embargo, entre sus atractivos también aparece un sector costero que cada verano atrae a residentes y visitantes: La Puntilla.

A diferencia de otras playas, este espacio se destaca por su geografía. La costa forma una pequeña punta de tierra que se integra en el lago y genera una vista abierta hacia ambos lados, una característica que le dio nombre al lugar y que lo transformó en uno de los rincones más fotografiados de la localidad.

Una de las playas más elegidas

La Puntilla está ubicada a pocos minutos del centro y cuenta con acceso libre. Su cercanía con el casco urbano permite llegar caminando o en vehículo, por lo que suele ser una de las primeras opciones para quienes visitan Villa Traful durante la temporada estival. 

La playa combina sectores de arena y rocas con aguas transparentes que reflejan los colores del bosque y de las montañas que rodean el lago. 

El mejor momento del día

Si hay una imagen asociada a La Puntilla es la del atardecer. La información turística oficial destaca ese momento como una de las experiencias recomendadas para quienes visitan el lugar, cuando el viento suele disminuir y la superficie del lago se vuelve más calma.

La luz del final de la tarde transforma el paisaje y ofrece una de las panorámicas más atractivas de Villa Traful, con las montañas reflejadas sobre el agua.

Un plan simple para disfrutar la naturaleza

A diferencia de otros atractivos que requieren excursiones o traslados más largos, La Puntilla invita a disfrutar del paisaje de una manera sencilla. No cuenta con servicios ni guardavidas, por lo que se recomienda concurrir preparados y respetar las normas ambientales del área.

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