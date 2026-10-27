Villa Traful es conocida por sus miradores, su bosque sumergido y los paisajes que ofrece el lago del mismo nombre. Sin embargo, entre sus atractivos también aparece un sector costero que cada verano atrae a residentes y visitantes: La Puntilla.

A diferencia de otras playas, este espacio se destaca por su geografía. La costa forma una pequeña punta de tierra que se integra en el lago y genera una vista abierta hacia ambos lados, una característica que le dio nombre al lugar y que lo transformó en uno de los rincones más fotografiados de la localidad.

Una de las playas más elegidas

La Puntilla está ubicada a pocos minutos del centro y cuenta con acceso libre. Su cercanía con el casco urbano permite llegar caminando o en vehículo, por lo que suele ser una de las primeras opciones para quienes visitan Villa Traful durante la temporada estival.

La playa combina sectores de arena y rocas con aguas transparentes que reflejan los colores del bosque y de las montañas que rodean el lago.

El mejor momento del día

Si hay una imagen asociada a La Puntilla es la del atardecer. La información turística oficial destaca ese momento como una de las experiencias recomendadas para quienes visitan el lugar, cuando el viento suele disminuir y la superficie del lago se vuelve más calma.

La luz del final de la tarde transforma el paisaje y ofrece una de las panorámicas más atractivas de Villa Traful, con las montañas reflejadas sobre el agua.

Un plan simple para disfrutar la naturaleza

A diferencia de otros atractivos que requieren excursiones o traslados más largos, La Puntilla invita a disfrutar del paisaje de una manera sencilla. No cuenta con servicios ni guardavidas, por lo que se recomienda concurrir preparados y respetar las normas ambientales del área.