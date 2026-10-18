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Turismo patagónico

La pequeña capilla de Traful que vale la pena descubrir entre bosques y montañas

Ubicada a pocos metros del lago Traful, esta sencilla construcción de piedra y madera se convirtió en uno de los rincones más fotografiados y tranquilos de la zona. Una parada diferente para quienes recorren la Ruta de los Siete Lagos.

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Por Laura Arakelian

Periodista
Domingo, 18 de octubre de 2026 a las 10:45
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Villa Traful suele asociarse con sus aguas cristalinas, el Bosque Sumergido y los miradores que regalan algunas de las mejores vistas de la Patagonia. Sin embargo, hay un rincón más silencioso que suele sorprender a quienes llegan por primera vez: la Capilla Nuestra Señora de Traful.

Rodeada de árboles y muy cerca del lago, la construcción parece formar parte del paisaje: sus muros de piedra, el techo a dos aguas y el pequeño campanario acompañan la estética de la villa y se integran naturalmente al entorno de montañas y bosques. 

Mucho más que un templo

La capilla forma parte del Camino de la Fe Neuquino, un circuito turístico y cultural que conecta distintos sitios religiosos de la provincia a lo largo de más de 800 kilómetros. Pero incluso para quienes no realizan un recorrido espiritual, la visita tiene atractivo propio. 

El lugar invita a bajar el ritmo, sentarse unos minutos y contemplar el paisaje. No hace falta ingresar para apreciar su encanto: desde los alrededores se contemplan excelentes vistas del lago y de las montañas que rodean la villa. 

Un símbolo de identidad

Parte de la magia de la capilla está en su sencillez. A diferencia de las grandes iglesias urbanas, aquí todo parece pensado para convivir con la naturaleza. La piedra, la madera y los colores del entorno crean una postal muy patagónica que atrae tanto a vecinos como a viajeros. 

Por esa combinación de paisaje, arquitectura y tranquilidad, el lugar se transformó en una parada habitual para los turistas que recorren la Ruta de los Siete Lagos y buscan conocer algo más que los puntos panorámicos tradicionales. 

Una excusa perfecta para recorrer Traful

La visita a la capilla puede combinarse fácilmente con una caminata por el centro de Villa Traful, una salida al mirador del lago o una excursión al famoso Bosque Sumergido. En pocos metros, el visitante encuentra algunos de los paisajes más característicos de la cordillera neuquina. 

Pequeña, discreta y rodeada de naturaleza, la Capilla Nuestra Señora de Traful demuestra que, a veces, los lugares más memorables no son los más grandes, sino aquellos que invitan a detenerse un momento y disfrutar del entorno.

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