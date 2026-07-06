En el extremo norte de Salta, un pequeño pueblo de apenas 2.300 habitantes desafía las rutas convencionales de Argentina. Los Toldos, ubicado en el departamento de Santa Victoria, limita con Bolivia y su particular geografía montañosa y selvática ha mantenido a esta localidad casi aislada del resto del país durante décadas.

La forma más habitual y sencilla de llegar a Los Toldos es atravesando el territorio boliviano, específicamente por la ciudad de Bermejo. Desde allí, tanto residentes como visitantes cruzan la frontera para ingresar a este singular pueblo salteño.

Un pueblo argentino que no se puede acceder desde Argentina

Intentar acceder desde el interior argentino se complica por el terreno accidentado y las dificultades en la conectividad vial. Esta situación ha convertido a Los Toldos en un emblema de la vida fronteriza y en un reflejo de la estrecha relación que existe con las comunidades bolivianas vecinas.

Los Toldos, el pueblo argentino que se llega solamente cruzando Bolivia por tierra

La historia de Los Toldos está entrelazada con Bolivia: el comercio, las tradiciones y la vida social de sus habitantes se desarrollaron en un fuerte intercambio cultural con Bermejo, ciudad que se encuentra al otro lado de la frontera.

Rodeado por montañas que superan los 2.500 metros sobre el nivel del mar, el pueblo presenta un clima subtropical de montaña y está inmerso en la exuberancia de las Yungas, uno de los ecosistemas con mayor biodiversidad en Argentina.

Para quienes buscan una experiencia distinta, Los Toldos ofrece un destino alejado de los circuitos turísticos habituales. Sus senderos naturales, la vegetación casi virgen y la particularidad de acceder a un pueblo argentino después de cruzar otro país lo convierten en uno de los lugares más sorprendentes y curiosos del norte argentino.