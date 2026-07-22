Mientras el Mundial 2026 concentró la atención de los hinchas de todo el planeta, en el fútbol argentino el mercado de pases nunca se detuvo. Aprovechando el receso por la Copa del Mundo, los clubes aceleraron negociaciones, cerraron incorporaciones y rearmaron sus planteles con la mira puesta en el Torneo Clausura y las competencias internacionales del segundo semestre. Lejos de los reflectores mundialistas, dirigentes, entrenadores y representantes protagonizaron semanas de intensa actividad para potenciar a sus equipos.

El mercado de invierno dejó regresos muy esperados, apuestas de jerarquía y cambios de camiseta que sorprendieron a más de uno. River repatrió a Lucas Beltrán, Boca volvió a apostar por Sebastián Villa, Independiente recuperó a Maximiliano Meza, Rosario Central celebró el regreso de Franco Cervi y Racing sumó la experiencia de Matías Kranevitter. Además, Talleres, Newell's, Unión y Sarmiento también fueron protagonistas de una ventana de transferencias que promete modificar el panorama del fútbol argentino. A continuación, los diez movimientos más importantes del mercado.

1. Lucas Beltrán volvió a River

Después de dos temporadas en el fútbol italiano, Lucas Beltrán regresó al club donde se formó y alcanzó su mejor versión. El delantero llegó desde Fiorentina a préstamo por un año, con obligación de compra, y será una de las principales cartas ofensivas del equipo de Eduardo Coudet para afrontar el Clausura y la Copa Libertadores.

2. Sebastián Villa regresó a Boca

Uno de los movimientos más sorpresivos del mercado fue la vuelta de Sebastián Villa a Boca. Tras su conflictiva salida en 2023, el delantero colombiano regresó al club para convertirse en una de las apuestas ofensivas del equipo dirigido por el Vasco Arruabarrena, que buscará ser protagonista en el torneo local y en la Copa Sudamericana.

3. Maximiliano Meza volvió a Independiente

Sin continuidad en River, Maximiliano Meza rescindió su contrato y decidió regresar al club donde mostró su mejor fútbol. El mediocampista de 33 años buscará aportar experiencia y liderazgo en un Independiente que sueña con volver a pelear en los primeros puestos.

4. Franco Cervi regresó a Rosario Central

Luego de una década en Europa, Franco Cervi volvió al club que lo vio nacer futbolísticamente. Tras quedar libre del Celta de Vigo, el volante firmó con Rosario Central para convertirse en uno de los refuerzos de mayor jerarquía del fútbol argentino.

5. Matías Kranevitter fue presentado en Racing

Después de su paso por Turquía y de haber quedado libre tras su salida de River, Matías Kranevitter llegó a Racing para reforzar el mediocampo. La Academia apuesta a recuperar la mejor versión del experimentado volante de cara a un semestre cargado de competencia.

6. Federico Fattori dejó Argentinos y pasó a Talleres

Figura de Argentinos Juniors durante las últimas temporadas, Federico Fattori cambió de camiseta para sumarse al proyecto de Talleres. A los 33 años, el mediocampista será una pieza clave para el equipo conducido por Jorge Sampaoli.

7. Lautaro Gianetti reforzó la defensa de Newell's

Tras su experiencia en el fútbol turco, Lautaro Gianetti regresó a la Argentina para vestir la camiseta de Newell's. El defensor, con pasado en Vélez y un largo recorrido internacional, aportará experiencia a la última línea del conjunto rosarino.

8. Jonathan Herrera, nuevo goleador de Sarmiento

El "Sultán" dejó Deportivo Riestra para convertirse en una de las principales incorporaciones de Sarmiento. Con el récord de haber convertido goles en todas las categorías del fútbol argentino, el delantero intentará aportar toda su capacidad goleadora al equipo de Facundo Sava.

9. Iván Arboleda volvió al fútbol argentino

Después de sus pasos por España, Chipre y Colombia, el arquero colombiano regresó al país para defender el arco de Sarmiento. Arboleda buscará recuperar el nivel que mostró en Banfield y transformarse en una garantía bajo los tres palos.

10. Ignacio Malcorra regresó a Unión

Tras un paso sin demasiados sobresaltos por Independiente, Ignacio Malcorra volvió a Unión, club donde dejó un gran recuerdo entre 2014 y 2016. A sus 38 años, el experimentado volante intentará aportar toda su jerarquía para liderar al Tatengue en el Torneo Clausura.