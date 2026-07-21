Aunque la final quedó en manos de España y Argentina se quedó a las puertas de una nueva estrella, la Selección todavía tiene la chance de celebrar un reconocimiento individual en el Mundial 2026. La FIFA abrió oficialmente la votación para elegir el mejor gol del torneo y dos gritos albicelestes fueron incluidos entre los 12 candidatos que competirán por quedarse con el prestigioso premio.

A lo largo de la Copa del Mundo se marcaron 308 goles, pero solo una docena fue seleccionada por la casa madre del fútbol para disputar el galardón al tanto más espectacular del certamen. Y entre ellos aparecen dos obras de arte argentinas: el gol de Lionel Messi frente a Argelia en la fase de grupos y el tremendo remate de Julián Álvarez contra Suiza en los cuartos de final.

La votación ya está disponible en el sitio oficial de la FIFA y permanecerá abierta hasta el próximo 27 de julio. Luego de esa fecha se conocerá cuál fue el tanto elegido por los fanáticos de todo el mundo.

El primer representante argentino es nada menos que Lionel Messi. El capitán abrió el camino de la Albiceleste en el Mundial con una definición memorable ante Argelia. Tras recibir una asistencia de Rodrigo De Paul, el rosarino sacó un remate perfecto al ángulo que dejó sin respuestas al arquero rival y se transformó en uno de los momentos más celebrados de la fase inicial.

La otra carta argentina es Julián Álvarez. En el duelo de cuartos de final frente a Suiza, cuando el partido se encontraba en un momento de máxima tensión durante el tiempo suplementario, el delantero apareció con una brillante definición desde fuera del área. Su disparo con efecto se clavó junto al palo y encaminó la clasificación argentina rumbo a las semifinales.

La competencia no será sencilla. Entre los candidatos también aparecen el gol de Ferran Torres que le dio el título mundial a España en la final frente a Argentina.

También una espectacular definición de Jude Bellingham en el triunfo de Inglaterra sobre Francia por el tercer puesto.

Otra es una obra de Erling Haaland contra Brasil.

Y un golazo de Kylian Mbappé frente a Senegal, entre otras conquistas destacadas.

Sin embargo, tanto Messi como Julián tienen argumentos de sobra para ilusionar a los hinchas argentinos. Uno por la calidad técnica y la importancia simbólica de haber inaugurado el camino de la Selección en el torneo. El otro por haber aparecido en un momento decisivo de la fase eliminatoria para acercar al equipo de Lionel Scaloni a una nueva final del mundo.

La Copa del Mundo ya tiene campeón, pero todavía queda una última batalla por disputar. Y Argentina vuelve a estar entre los protagonistas. Ahora, la decisión está en manos de los fanáticos.