La camiseta más emblemática de la Selección Argentina tendrá que esperar para encontrar un nuevo dueño. Después de casi dos décadas con Lionel Messi como su principal figura, el histórico número 10 quedará guardado durante la próxima doble fecha FIFA. La Albiceleste comenzará a transitar una nueva etapa, pero todavía no hay un elegido para ocupar el lugar que dejó vacante el capitán.

La expectativa estaba puesta en conocer quién sería el encargado de tomar la posta del astro argentino, que tuvo su despedida con la camiseta nacional frente a Benín en el Monumental. Sin embargo, el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni decidió no apurar una elección y mantendrá reservado el dorsal durante los próximos compromisos amistosos.

La decisión tiene una explicación reglamentaria: en los encuentros amistosos no es obligatorio distribuir los números del 1 al 11. De esta manera, la AFA no tendrá que asignarle la camiseta a ningún futbolista y podrá esperar hasta el próximo año para definir quién será el nuevo portador de una de las camisetas más importantes de la historia del fútbol argentino.

Nico Paz, el principal candidato a quedarse con la 10

Aunque todavía no existe una confirmación oficial, hay varios nombres que aparecen en la discusión. Uno de los que reúne mayores posibilidades es Nico Paz, quien atraviesa un gran presente en el Como de Italia y viene de destacarse con la Selección Argentina durante las últimas presentaciones internacionales.

El joven mediocampista, admirador de Messi y dueño de una zurda privilegiada, dejó su marca en los tres amistosos frente a Bolivia, Burkina Faso y Benín, con goles en cada uno de ellos y una asistencia en el encuentro ante el seleccionado boliviano.

Su actualidad y proyección lo ubican entre los principales aspirantes a heredar el histórico dorsal. Incluso, Valentín Barco no ocultó su preferencia y lo respaldó públicamente: "Del juego de Nico me gusta todo. Me gusta mucho cómo juega. Ojalá tenga la 10, me gustaría".

Los otros nombres que aparecen en la lista

Pero Nico Paz no es el único que podría recibir semejante responsabilidad. Alexis Mac Allister también aparece entre los candidatos. El mediocampista del Liverpool ya utilizó ese número durante su carrera en Argentinos Juniors, Brighton y el conjunto inglés, por lo que no sería una novedad para él.

Otro de los nombres que entra en consideración es Enzo Fernández. El volante del Chelsea tiene características para asumir un rol de conducción y creación, además de haberse convertido en una pieza importante dentro del seleccionado campeón del mundo.

Por último, aparece Franco Mastantuono, quien tiene un antecedente particular: fue el único futbolista de este grupo que ya utilizó oficialmente la camiseta número 10 de Messi durante un partido de la Selección, en el encuentro frente a Ecuador disputado en Guayaquil.

Por ahora, no hay apuro ni una decisión tomada. La histórica camiseta permanecerá guardada durante esta doble fecha FIFA y recién cuando comiencen las Eliminatorias Sudamericanas de 2027 se conocerá quién tendrá la responsabilidad de llevarla.

Messi dejó una huella imposible de borrar y encontrar a su sucesor será mucho más que elegir un número: será darle continuidad a una camiseta que durante casi 20 años estuvo asociada al mejor futbolista argentino de su generación.