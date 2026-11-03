En lo que fue su primera convocatoria luego del retiro de Lionel Messi en octubre, Lionel Scaloni presentó la lista de convocados de la Selección Argentina para fecha FIFA de noviembre, la última del año 2026 para la Albiceleste, para los amistosos ante Uruguay y Costa Rica. Dentro de la citación se destacan las ausencias por lesión de Cuti Romero y Lautaro Martínez, además de la no convocatoria de Rodrigo De Paul. Por otro lado, el zaguero Aaron Anselmino fue convocado por primera vez, mientras que Mariano Troilo y Gonzalo Montiel vuelven a la consideración.

Tanto Romero, con una distensión muscular en el aductor, como Martínez, que padece la misma lesión en los flexores del muslo izquierdo, serán preservados por Scaloni para que se recuperen adecuadamente en sus clubes. Además, destaca también la presencia de Emiliano Martínez después de lo que fue su operación por una fractura de mandíbula. El Dibu integra la convocatoria junto a Gerónimo Rulli, Juan Musso y Santiago Beltrán, y en principio no se espera que forme parte de los partidos amistosos, pero su nombre en la lista genera expectativa por una vuelta antes de tiempo que, por ahora, no fue comunicada.

Otro de los ausentes es De Paul, que tampoco había sido considerado para los amistosos previos a la despedida de Messi, y por el momento sigue sin ser considerado por el DT, que repite dentro de la lista a Máximo Perrone, Ezequiel Fernández o Valentín Barco, nombres que podrían empezar a suceder al volante de 33 años que milita en Inter Miami.

De Paul, que no había estado en los amistosos previos a la despedida. (Foto: La Nación)

Anselmino, el debutante

La novedad en la lista será el central surgido en Boca, que tiene su primera convocatoria con la Selección Mayor. Tras apenas 18 partidos con el Xeneize, fue vendido al Chelsea por 18 millones de dólares más bonus. No obstante, las lesiones le impidieron desarrollarse con continuidad y, pese a cesiones al Borussia Dortmund (donde tuvo un buen paso) y al Racing de Estrasburgo, regresó a Chelsea pero por ahora no vio minutos oficiales con Xabi Alonso luego de lesionarse en un amistoso de pretemporada.

Los otros dos que llaman la atención en la nómina son Montiel, que retorna después de su llamativa ausencia en los partidos amistosos de octubre, y Troilo, que aún no hizo su estreno oficial dentro del campo con Argentina pero había sido convocado previamente en 2025. El defensor del Parma será una alternativa en la zaga por la lesión de Romero.