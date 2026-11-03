Neuquén recibe desde este martes 3 de noviembre una nueva edición del W15 Neuquén II, torneo profesional femenino del circuito ITF World Tennis Tour, que reparte 15.000 dólares en premios y se desarrolla en las canchas de la Asociación Española.

La competencia, organizada por la Federación Neuquina de Tenis con el aval de la Asociación Argentina de Tenis (AAT), cuenta con la participación de tres jugadoras convocadas para integrar el seleccionado nacional que disputará la Billie Jean King Cup, considerada el Mundial del tenis femenino.

Quiénes son las jugadores de la Selección argentina que compiten en Neuquén

Se trata de Justina González Daniele, Luciana Moyano y Sol Larraya Guidi, quienes antes de viajar a Japón tendrán competencia en las canchas neuquinas.

González Daniele, ubicada en el puesto 421 del ranking mundial, llega tras conseguir en 2026 su primer título profesional en el W35 de Boca Ratón y alcanzar la final del W15 de Luque. En Neuquén es la segunda preclasificada y debutará frente a la paraguaya Ana Julieta López Ocampos.

Por su parte, Moyano ocupa el puesto 548 del ranking y es la quinta preclasificada. Cuenta con dos títulos de singles y 14 de dobles en el circuito profesional. Además, obtuvo la medalla de plata en dobles mixto en los Juegos Suramericanos 2026. También encabeza el cuadro de dobles junto a la ecuatoriana Camila Romero.

La tercera integrante es Sol Larraya Guidi, de 18 años, ubicada en el puesto 1209 del ranking profesional. La joven consiguió dos medallas de oro, en singles y dobles, en los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026 y llegó a ocupar el puesto 11 del ranking mundial junior. En Neuquén competirá también en dobles junto a Sofía Meabe.

W15 Neuquén II: Torneo de Tenis Femenino con Jugadoras de Selección

Rumbo a Tokio

El seleccionado argentino, dirigido por Paola Suárez y rionegrino de Cipolletti Mariano Hood como vicecapitán, enfrentará a Japón el 21 y 22 de noviembre en el Ariake Colosseum de Tokio.

La serie se disputará al mejor de cinco puntos, con cuatro partidos de singles y uno de dobles, y tendrá en juego el ascenso al Grupo Mundial I. Argentina llegó a esta instancia luego de ganar la Zona Américas I en Ibagué, Colombia, donde superó a los seleccionados de Colombia, México y Brasil.

El equipo tendrá una particularidad, todas las jugadoras convocadas harán su debut en la competencia.

La programación en Neuquén

La actividad de este martes en las tres canchas de la Asociación Española. El cuadro principal reúne a 32 jugadoras en singles y 16 parejas en dobles, con representantes de Argentina, Chile, Paraguay, Ecuador, Colombia, Brasil, Gran Bretaña y Rusia.

La final de singles está programada para el domingo 8 de noviembre, a las 11.