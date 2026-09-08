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Santa Fe 2026

Con 10 neuquinos, todos los argentinos confirmados para competir en los Juegos Suramericanos

El acontecimiento multideportivo más grande de Sudamérica irá del 12 al 26 de septiembre y contará con actividad en 60 disciplinas. 

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Por Hugo Alejandro Amaolo

Periodista y relator deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado, integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Martes, 08 de septiembre de 2026 a las 17:47
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Con 10 neuquinos Argentina ya está lista para los Juegos Suramericanos

En plena cuenta regresiva de cara a los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, que comenzarán el próximo 12 de septiembre, las distintas federaciones se confirmaron sus delegaciones para representar a la Argentina en el mayor acontecimiento multideportivo del continente. La competencia contará con un programa sensacional y numeroso que reunirá a 43 deportes y 60 disciplinas en total. 

La provincia de Neuquén aportará una decena de deportistas a la delegación argentina que participará de la competencia y que representarán al país en distintas disciplinas. La competencia reunirá a atletas de toda la región y tendrá a la Argentina como anfitriona.

La delegación nacional realizó en Buenos Aires su despedida oficial antes del comienzo de los Juegos, en una ceremonia que contó con autoridades deportivas, funcionarios y buena parte de los representantes argentinos. Durante el acto también se realizó la tradicional entrega de la bandera a la delegación, como símbolo del inicio de la participación nacional.

Entre los neuquinos que viajarán a Santa Fe aparece Lucía Monje, quien competirá junto a Benjamín Gader en patín carrera, disciplina que tendrá actividad entre el 14 y el 16 de septiembre.

La agenda continuará con Abril Garzón, representante neuquina en ciclismo, que tendrá competencia del 15 al 18 de septiembre. Luego será el turno de "Manu" Turone, que accedió al certamen y que reemplazará al cordobés José "Maligno" Torres queno pudo ser de la partida por una lesión quien participará en BMX entre el 16 y el 17 de septiembre.

Lucía Monje, quien competirá junto a Benjamín Gader en patín carrera

En tiro con arco, Neuquén contará con Esteban Silva y Wanda Arca, quienes competirán del 22 al 25 de septiembre. En esas mismas jornadas también estará Giuliana Baigorria, representante provincial en atletismo, cuya participación se extenderá hasta el 26 de septiembre.

La nómina neuquina se completa con Matías Contreras, que competirá en canotaje slalom del 23 al 25 de septiembreJosé Luis Acuña, representante en taekwondo durante esas mismas fechas; y Pilar Etchichouri, quien llevará la bandera neuquina en squash.

Equipo confirmados para los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 

Acuáticos - Aguas abiertas

Ivo Cassini

Joaquín Moreno Muñóz

Romina Imwinkelried

Candela Giordanino

Acuáticos - Natación

Cecilia Dieleke (50 m espalda, 100 m espalda, 200 m espalda)

Laila Chain (50 m espalda, 100 m espalda, 100 m mariposa, 200 m mariposa, 200 m medley, 400 m medley)

Macarena Ceballos (100 m pecho, 200 m pecho)

Malena Santillán (400 m libres, 200 m espalda)

Iara Fernández (50 m mariposa, relevos)

Delfina Dinni (1500 m libres, relevos)

Catalina Dos Santos (100 m libres, relevos)

Santiago Grassi (50 m mariposa, 100 m mariposa)

Martina Barbeito (200 m pecho)

Ulises Cazau (50 m mariposa, 100 m mariposa)

Andrea Berrino (50 m libre, 50 m espalda)

José Materano (200 m espalda)

Matías Chaillou (relevos)

Lucas Alba (400 m libres, 800 m libres, 1500 m libres, relevos)

Dante Nicola (relevos)

Felipe García Berbel (200 m mariposa)

Máximo Aguilar Machion (4x200 libres, relevos)

Thiago Pizzini (800 m libres, 1500 m libres)

Guido Buscaglia (50 m ibres, 100 m libres, 4x100 libres)

Acuáticos - Natación artística

Tiziana Bonucci

Milena Bonucci

María Carasatorre

Morena Basso

Milva Aimetta

Iara Palacios

Valentina Ramírez

Clara Rivero

Isabella Romagnoli

Mercedes Romero Acuña

Acuáticos - Polo

Octavio Salas

Ramiro Veich

Tomás Galimberti

Tomás Tilatti

Guido Poggi

Tomás Echenique

Lautaro Camino

Ignacio Lucero

Carlos Camnasio

Esteban Corsi

Tobías Deluca

Teo Soler

Nicolás Fernández

Nahuel Leona

Ignacio Setti

Nahir Stegmayer

Maitena Romano

Bianca Perasso

Isabella Mastronardi

Manuela Tamagnone

Cora Masip

Julieta Auliel

Carla Comba

Maria Sol Canda

Ana Jazmín Agnesina

Juana Massini

Isabel María Riley

Lla Canales

Carolina Policastro

Lucía Ruiz Castellani

Atletismo

Milagros D'amico (relevos)

María Florencia Lamboglia (400 m, relevos)

Megan Powell (400 m, relevos)

Guillermina Cossio (200, relevos)

Noelia Martínez (relevos)

Belén Fritzsche (relevos)

Helen Bernard Stilling (100 m vallas, relevos)

Victoria Olives (800 m)

Martina Escudero (800 m)

Micaela Levaggi (1500 m, 5000 m, 3000 m obstáculos)

Fedra Luna (1500 m)

Sofía Luna (10000 m)

Nélida Peñaflor (10000 m)

Belén Casetta (3000 m obstáculos)

Daiana Juárez (5000 m)

Carolina Scarponi (garrocha)

Betsabé Páez (alto)

Julieta Salguero (jabalina)

Mariam Florencia Buenanueva (heptatlón)

Giuliana Baigorria (martillo)

 

Tomás Villegas (100m, relevos)

Lucas Villegas (100 m, relevos)

Juan Ciampitti (200, relevos)

La zapalina Giuliana Baigorria estará en Santa Fe 2026


Daniel Londero (200, relevos)

Tomás Mondino (relevos)

Elián Larregina (400, relevos)

Agustín Pinti (400, relevos)

Bruno De Genaro (400m vallas, relevos)

Julián Pereyra (400 m vallas, relevos)

Diego Pérez Güercio (110 m vallas)

Diego Lacamoire (1500 m)

Matías Reynaga (5000m, 10000 m)

Tomás Vega (3000 m obstáculos)

Franco Peidón (800 m)

Agustín Carril (garrocha)

Martín Saavedra (largo)

Carlos Layoy (alto)

Joaquín Gómez (martillo)

Tomás Olivera (martillo)

Juan Arriéguez (bala)

La cipoleña, por Río Negro, Martina Escudero también representará a la Argentina

Bádminton

Nicolás Oliva

Franco Motto

Santiago Otero

Milena Oliva

Ailén Oliva

Iona Gualdi

Bowling

Vanesa Rinke

Mercedes Pérez de la Losa

Lucas Legnani

Alexis Plakoudakis

Boxeo

Tatiana Flores (51 kg)

Melani Martínez (54 kg)

Delfina Arancibia (57 kg)

Lucía Muello (65 kg)

Lorena Balbuena (75 kg)

Santiago Tulián (55 kg)

Santiago Celes (60 kg)

Mateo Tavarone (70 kg)

Nahuel Roldán (80 kg)

Pedro Arjona (90 kg)

Enzo Gallardo (+90 kg)

Ciclismo - BMX Racing

Agustina Cavalli

Agostina Ruarte

Federico Villegas

Gonzalo Molina

Ciclismo - BMX Freestyle

Analía Zacarías

Manuel Turone

Ciclismo - MTB

Agustina Apaza

Lucía Miralles

Fernando Contreras

Agustín Durán

Ciclismo - Pista/ruta

Julieta Benedetti

Jennifer Francone

Abril Garzón

Maribel Aguirre

Valentina Luna

Delfina Dibella

Sofía Martelli

Ludmila Aguirre

Natalia Vera

Valentina Méndez

Guadalupe Díaz

Marcos Méndez

Rubén Ramos

Tomás Moyano

Santiago Gruñeiro

Agustín Ferrari

Lucas Vilar

Juan Rodríguez

Matías Murillo

Iñaki Serrano

Mateo Kalejman

Leonardo Cobarrubia

Mateo Duque

Gerardo Tivani

Tomás Contte

Facundo Ambrossi 

Abril Garzón, representante neuquina en ciclismo

Ecuestre - Adiestramiento

Leonardo Godoy (Márquez do Lis / Mundial OC)

Diane Amendolara (Fireking)

Fiorella Mengani (First Time)

Verónica Malberti (Faena D'Átela)

Federico De Michelis (Hot Chocolate)

Constanza Comaleras (Jamrock BOM)

Ecuestre - Concurso completo

Juan Benítez Gallardo - Chaman Ginn

Luciano Brunello - Cash des Cedres

Marcelo Rawson - Aniceto Odin Cobalu

Ecuestre - Salto

Damián Ancic - Milenario Solaguayre

Lucas Mesa - Iceman SVG

Tomás Galilea - Vértigo WAF

Matías Albarracín - Pegasus Carnaval Du Rio

Manuel Chechic - CD CRistal Z

Escalada

Valentina Aguado

Marian Micheri

Alejo Suter

Jerónimo Boque

Ariel Flores

Malena Torrejón

Francisco Medina

Valentín Sternik

Esports

Lautaro Zuviría (EASPORTS FC)

Daniela Arias (EASPORTS FC)

Facundo Chávez (VALORANT)

Jerónimo Quirno Costa (VALORANT)

Enzo Brito (VALORANT)

Luciano Pensa (VALORANT)

Federico Riveiro Neto (VALORANT)

Gabriel Villanueva (VALORANT)

Bruno Coleff (Assetto Corsa Competizione)

Paola Chiaraviglio (Assetto Corsa Competizione)

Esquí náutico y wakeboard

Francisco Giorgis (esquí náutico)

Delfina Renosto (esquí náutico)

Antonio Collazo (esquí náutico)

Terhi Gisler (esquí náutico)

Isabella Besso (esquí náutico)

Bautista Ahumada (esquí náutico)

Violeta Mociulsky (esquí náutico)

Tobias Giorgis (esquí náutico)

Kai Ditsch (wakeboard)

Ulf Ditsch (wakeboard)

Eugenia De Armas (wakeboard)

Victoria De Armas (wakeboard)

Gimnasia - Artística

Isabella Ajalla

Julieta Lucas

Emilia Acosta

Rocío Saucedo

Delfina Estoco

Fila Dalinger

Golf

Miguel Ángel Carballo

Segundo Oliva Pinto

Ana Giuliano

Mía Yaya

Handball

Agustín Forlino

Alan Perznianko

Nicolás Rodríguez

Pablo Mínguez

Jeremías Bus

Tobías Torossian

Pedro Martínez

Lionel Moyano

Julián Souto Cueto

Joan Saco

Bautista Torossian

Bautista Ceccardi

Tiago Jerónimo

Santiago Laborde

Candelaria Cuadrado

Ayelén Rosalez

Carolina Luque

Antonela Mena

Zoe Oriolo

Yamila Baggio

Virginia Catera

Carolina Bono

Miranda Kruk

Dolores García

Mora Carballo

Eugenia Mellano

Helena Molina

Malena Cavo

Hockey

Sofía Cairó

Lara Casas

Zoe Díaz

Mercedes Artola

Brisa Bruggesser

Milagros Alastra

Emma Knobl

Sol Pagella

Daiana Pacheco

Pilar Palacio

Chiara Ambrosini

Victoria Falasco

Catalina Andrade

Pilar Pisthon

Lourdes Pisthon

Sol Guignet

Joaquín Ruiz

Nicolás Cicileo

Matteo Fernández

Luca Dulor

Iñaki Minadeo

Thomas Habif

Tomás Ruiz

Nicolás Rodríguez

Juan Pedro Fernández

Santiago Tarazona

Mateo Torrigiani

Mateo Serrano

Franco Agostini

Martín Ferreiro

Yaco Kovalivker

Joaquín Costa

Judo

Micaela Rojas (Shiai, 48 kg)

Agustina Lahiton (Shiai, 52 kg)

Brisa Gómez (Shiai, 57 kg)

Agustina De Lucía (Shiai, 63 kg)

Nicole Piscina (Shiai, 78 kg)

Amanda Bredeston (Shiai, +78 kg)

Galo Villavicencio (Shiai, 60 kg)

Joaquín Tovagliari (Shiai, 66 kg)

Iván Gómez (Shiai, 73 kg)

Agustín Gil (Shiai, 81 kg)

Tomás Quinteros (Shiai, 90 kg)

Ivo Dargoltz (Shiai, 100 kg)

Sebastián Nunes (Kata)

Pablo Aguirre Brassesco (Kata)

Abel Benedetto (Kata)

Pablo Surace (kata)

Levantamiento de pesas

María Sol Moya

Martina Mendoza

María Luz Casadevall

María Paz Casadevall

Domingo Meza

Dante Pizzuti

Alejo Gómez Franco

Ismael Ovejero

Lucha - Libre

Camila Amarilla (-57 kg)

Agustín Destribats (-65 kg)

Jonathan Prata Alias (-57 kg)

Jorge Llano (-86 kg)

Ricardo Báez (-97 kg)

Catriel Muriel (-125 kg)

Arnaldo Proboste (-74 kg)

Lucha - Grecorromana

Arsen Jusufalkyan (-77 kg)

Pablo Djamkotchian (-87 kg)

Ricardo Gómez (-97 kg)

Patinaje - Artístico

Juan Segundo Rodríguez (Libre)

Donato Mastroianni (Libre)

Micaela Lopetegui (Libre)

Valentina Longo Fernández (Libre)

Delfina Veljanovich (Danza)

Camila Tello (Danza)

Facundo Nieva Biza (Danza)

Ulises Loiseau Buchelle (Danza)

Pentatlón moderno

Vladimir Vodichi

Catalina Serio

Martina Armanazqui

Nerea Luna

Franco Serrano

Nelson Espeleta

Sóftbol

Federico Eder

Alan Peker

Alejo Muñoz

Fausto Siviero

Federico Olheiser

Francisco Lombardo

Nahuel Saenz

Ladislao Malarczuk

Khalil Luna

Luciano Biondi

Lucio Retamar

Manuel Godoy

Matías Etchevers

Pablo Migliavacca

Teo Migliavacca

Aldana Gómez

Carolina Asato

Jasmine Armenteros

Abigail Barboza

Agustina Bonetti

Cielo Bonetti

Violeta Figueroa

Carina Amarilla

Mariana Gorosito

Mercedes Grimolizzi

Emiliana Gumpel

Keyla Luna

Isabel Malarkey

Juliana Martínez

Florencia Salguero

José Luis Acuña Abdala otro neuquino que irá por medallas

Taekwondo

Maia Viñabal 

María Julia Sepúlveda

Brenda Ruiz Díaz

Victoria Rivas

Ignacio Espíndola

José Luis Acuña Abdala

Santino Policelli 

Thiago Corro

Tenis

Lautaro Midón

Juan Manuel La Serna

Luciano Ambrogi

Jazmín Ortenzi

Luisina Giovannini

Luciana Moyano

Tenis de mesa

Horacio Cifuentes

Santiago Lorenzo

Francisco Sanchi

Martín Betancor

Leandro Fuentes

Lautaro Sato

Camila Argüelles

Ana Codina

Candela Molero

Tiro

Fernanda Russo (10m rifle de aire)

Julián Gutiérrez (10m rifle de aire)

Lola Sánchez (10m rifle de aire)

Alexis Eberhardt (10m rifle de aire, 50m rifle tres posiciones)

Salma Antorena (50m rifle tres posiciones)

Marcelo Zoccali (50m rifle tres posiciones)

Amelia Fournel (50m rifle tres posiciones)

Federico Gil (Skeet)

Mara Kucharski (Skeet)

Ariel Romero (Skeet)

Joaquín Cisneros (Trap)

Federico Martín Ruíz (Trap)

Germán Zaupa (10m pistola de aire)

Josefina Mella (10m pistola de aire)

Germán Koukas (10m pistola de aire)

Victoria Luna Avellaneda (10m pistola de aire)

Laura Ramos (25m pistola deportiva)

Tiro con arco

Alma Pueyo López (recurvo)

Wanda Arca (recurvo)

María Luisina Giúdice (recurvo)

María Eugenia González (compuesto)

Guillermina González (compuesto)

Daniela Cheffer (compuesto)

Esteban Silva (recurvo)

Damián Jajarabilla (recurvo)

Matías Noriega (recurvo)

Iván Nikolajuk (compuesto)

Nelson Salinas (compuesto)

Lucas Garcés (compuesto)

En tiro con arco, Neuquén contará con Esteban Silva (foto) y Wanda Arca

Triatlón

Moira Miranda

Emilia Vargas

Sofía de Rosas

Tiago Muñoz

Bautista Arbizu

Tadeo Barufatto

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