En plena cuenta regresiva de cara a los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, que comenzarán el próximo 12 de septiembre, las distintas federaciones se confirmaron sus delegaciones para representar a la Argentina en el mayor acontecimiento multideportivo del continente. La competencia contará con un programa sensacional y numeroso que reunirá a 43 deportes y 60 disciplinas en total.
La provincia de Neuquén aportará una decena de deportistas a la delegación argentina que participará de la competencia y que representarán al país en distintas disciplinas. La competencia reunirá a atletas de toda la región y tendrá a la Argentina como anfitriona.
La delegación nacional realizó en Buenos Aires su despedida oficial antes del comienzo de los Juegos, en una ceremonia que contó con autoridades deportivas, funcionarios y buena parte de los representantes argentinos. Durante el acto también se realizó la tradicional entrega de la bandera a la delegación, como símbolo del inicio de la participación nacional.
Entre los neuquinos que viajarán a Santa Fe aparece Lucía Monje, quien competirá junto a Benjamín Gader en patín carrera, disciplina que tendrá actividad entre el 14 y el 16 de septiembre.
La agenda continuará con Abril Garzón, representante neuquina en ciclismo, que tendrá competencia del 15 al 18 de septiembre. Luego será el turno de "Manu" Turone, que accedió al certamen y que reemplazará al cordobés José "Maligno" Torres queno pudo ser de la partida por una lesión quien participará en BMX entre el 16 y el 17 de septiembre.
En tiro con arco, Neuquén contará con Esteban Silva y Wanda Arca, quienes competirán del 22 al 25 de septiembre. En esas mismas jornadas también estará Giuliana Baigorria, representante provincial en atletismo, cuya participación se extenderá hasta el 26 de septiembre.
La nómina neuquina se completa con Matías Contreras, que competirá en canotaje slalom del 23 al 25 de septiembre; José Luis Acuña, representante en taekwondo durante esas mismas fechas; y Pilar Etchichouri, quien llevará la bandera neuquina en squash.
Equipo confirmados para los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026
Acuáticos - Aguas abiertas
Ivo Cassini
Joaquín Moreno Muñóz
Romina Imwinkelried
Candela Giordanino
Acuáticos - Natación
Cecilia Dieleke (50 m espalda, 100 m espalda, 200 m espalda)
Laila Chain (50 m espalda, 100 m espalda, 100 m mariposa, 200 m mariposa, 200 m medley, 400 m medley)
Macarena Ceballos (100 m pecho, 200 m pecho)
Malena Santillán (400 m libres, 200 m espalda)
Iara Fernández (50 m mariposa, relevos)
Delfina Dinni (1500 m libres, relevos)
Catalina Dos Santos (100 m libres, relevos)
Santiago Grassi (50 m mariposa, 100 m mariposa)
Martina Barbeito (200 m pecho)
Ulises Cazau (50 m mariposa, 100 m mariposa)
Andrea Berrino (50 m libre, 50 m espalda)
José Materano (200 m espalda)
Matías Chaillou (relevos)
Lucas Alba (400 m libres, 800 m libres, 1500 m libres, relevos)
Dante Nicola (relevos)
Felipe García Berbel (200 m mariposa)
Máximo Aguilar Machion (4x200 libres, relevos)
Thiago Pizzini (800 m libres, 1500 m libres)
Guido Buscaglia (50 m ibres, 100 m libres, 4x100 libres)
Acuáticos - Natación artística
Tiziana Bonucci
Milena Bonucci
María Carasatorre
Morena Basso
Milva Aimetta
Iara Palacios
Valentina Ramírez
Clara Rivero
Isabella Romagnoli
Mercedes Romero Acuña
Acuáticos - Polo
Octavio Salas
Ramiro Veich
Tomás Galimberti
Tomás Tilatti
Guido Poggi
Tomás Echenique
Lautaro Camino
Ignacio Lucero
Carlos Camnasio
Esteban Corsi
Tobías Deluca
Teo Soler
Nicolás Fernández
Nahuel Leona
Ignacio Setti
Nahir Stegmayer
Maitena Romano
Bianca Perasso
Isabella Mastronardi
Manuela Tamagnone
Cora Masip
Julieta Auliel
Carla Comba
Maria Sol Canda
Ana Jazmín Agnesina
Juana Massini
Isabel María Riley
Lla Canales
Carolina Policastro
Lucía Ruiz Castellani
Atletismo
Milagros D'amico (relevos)
María Florencia Lamboglia (400 m, relevos)
Megan Powell (400 m, relevos)
Guillermina Cossio (200, relevos)
Noelia Martínez (relevos)
Belén Fritzsche (relevos)
Helen Bernard Stilling (100 m vallas, relevos)
Victoria Olives (800 m)
Martina Escudero (800 m)
Micaela Levaggi (1500 m, 5000 m, 3000 m obstáculos)
Fedra Luna (1500 m)
Sofía Luna (10000 m)
Nélida Peñaflor (10000 m)
Belén Casetta (3000 m obstáculos)
Daiana Juárez (5000 m)
Carolina Scarponi (garrocha)
Betsabé Páez (alto)
Julieta Salguero (jabalina)
Mariam Florencia Buenanueva (heptatlón)
Giuliana Baigorria (martillo)
Tomás Villegas (100m, relevos)
Lucas Villegas (100 m, relevos)
Juan Ciampitti (200, relevos)
Daniel Londero (200, relevos)
Tomás Mondino (relevos)
Elián Larregina (400, relevos)
Agustín Pinti (400, relevos)
Bruno De Genaro (400m vallas, relevos)
Julián Pereyra (400 m vallas, relevos)
Diego Pérez Güercio (110 m vallas)
Diego Lacamoire (1500 m)
Matías Reynaga (5000m, 10000 m)
Tomás Vega (3000 m obstáculos)
Franco Peidón (800 m)
Agustín Carril (garrocha)
Martín Saavedra (largo)
Carlos Layoy (alto)
Joaquín Gómez (martillo)
Tomás Olivera (martillo)
Juan Arriéguez (bala)
Bádminton
Nicolás Oliva
Franco Motto
Santiago Otero
Milena Oliva
Ailén Oliva
Iona Gualdi
Bowling
Vanesa Rinke
Mercedes Pérez de la Losa
Lucas Legnani
Alexis Plakoudakis
Boxeo
Tatiana Flores (51 kg)
Melani Martínez (54 kg)
Delfina Arancibia (57 kg)
Lucía Muello (65 kg)
Lorena Balbuena (75 kg)
Santiago Tulián (55 kg)
Santiago Celes (60 kg)
Mateo Tavarone (70 kg)
Nahuel Roldán (80 kg)
Pedro Arjona (90 kg)
Enzo Gallardo (+90 kg)
Ciclismo - BMX Racing
Agustina Cavalli
Agostina Ruarte
Federico Villegas
Gonzalo Molina
Ciclismo - BMX Freestyle
Analía Zacarías
Manuel Turone
Ciclismo - MTB
Agustina Apaza
Lucía Miralles
Fernando Contreras
Agustín Durán
Ciclismo - Pista/ruta
Julieta Benedetti
Jennifer Francone
Abril Garzón
Maribel Aguirre
Valentina Luna
Delfina Dibella
Sofía Martelli
Ludmila Aguirre
Natalia Vera
Valentina Méndez
Guadalupe Díaz
Marcos Méndez
Rubén Ramos
Tomás Moyano
Santiago Gruñeiro
Agustín Ferrari
Lucas Vilar
Juan Rodríguez
Matías Murillo
Iñaki Serrano
Mateo Kalejman
Leonardo Cobarrubia
Mateo Duque
Gerardo Tivani
Tomás Contte
Facundo Ambrossi
Ecuestre - Adiestramiento
Leonardo Godoy (Márquez do Lis / Mundial OC)
Diane Amendolara (Fireking)
Fiorella Mengani (First Time)
Verónica Malberti (Faena D'Átela)
Federico De Michelis (Hot Chocolate)
Constanza Comaleras (Jamrock BOM)
Ecuestre - Concurso completo
Juan Benítez Gallardo - Chaman Ginn
Luciano Brunello - Cash des Cedres
Marcelo Rawson - Aniceto Odin Cobalu
Ecuestre - Salto
Damián Ancic - Milenario Solaguayre
Lucas Mesa - Iceman SVG
Tomás Galilea - Vértigo WAF
Matías Albarracín - Pegasus Carnaval Du Rio
Manuel Chechic - CD CRistal Z
Escalada
Valentina Aguado
Marian Micheri
Alejo Suter
Jerónimo Boque
Ariel Flores
Malena Torrejón
Francisco Medina
Valentín Sternik
Esports
Lautaro Zuviría (EASPORTS FC)
Daniela Arias (EASPORTS FC)
Facundo Chávez (VALORANT)
Jerónimo Quirno Costa (VALORANT)
Enzo Brito (VALORANT)
Luciano Pensa (VALORANT)
Federico Riveiro Neto (VALORANT)
Gabriel Villanueva (VALORANT)
Bruno Coleff (Assetto Corsa Competizione)
Paola Chiaraviglio (Assetto Corsa Competizione)
Esquí náutico y wakeboard
Francisco Giorgis (esquí náutico)
Delfina Renosto (esquí náutico)
Antonio Collazo (esquí náutico)
Terhi Gisler (esquí náutico)
Isabella Besso (esquí náutico)
Bautista Ahumada (esquí náutico)
Violeta Mociulsky (esquí náutico)
Tobias Giorgis (esquí náutico)
Kai Ditsch (wakeboard)
Ulf Ditsch (wakeboard)
Eugenia De Armas (wakeboard)
Victoria De Armas (wakeboard)
Gimnasia - Artística
Isabella Ajalla
Julieta Lucas
Emilia Acosta
Rocío Saucedo
Delfina Estoco
Fila Dalinger
Golf
Miguel Ángel Carballo
Segundo Oliva Pinto
Ana Giuliano
Mía Yaya
Handball
Agustín Forlino
Alan Perznianko
Nicolás Rodríguez
Pablo Mínguez
Jeremías Bus
Tobías Torossian
Pedro Martínez
Lionel Moyano
Julián Souto Cueto
Joan Saco
Bautista Torossian
Bautista Ceccardi
Tiago Jerónimo
Santiago Laborde
Candelaria Cuadrado
Ayelén Rosalez
Carolina Luque
Antonela Mena
Zoe Oriolo
Yamila Baggio
Virginia Catera
Carolina Bono
Miranda Kruk
Dolores García
Mora Carballo
Eugenia Mellano
Helena Molina
Malena Cavo
Hockey
Sofía Cairó
Lara Casas
Zoe Díaz
Mercedes Artola
Brisa Bruggesser
Milagros Alastra
Emma Knobl
Sol Pagella
Daiana Pacheco
Pilar Palacio
Chiara Ambrosini
Victoria Falasco
Catalina Andrade
Pilar Pisthon
Lourdes Pisthon
Sol Guignet
Joaquín Ruiz
Nicolás Cicileo
Matteo Fernández
Luca Dulor
Iñaki Minadeo
Thomas Habif
Tomás Ruiz
Nicolás Rodríguez
Juan Pedro Fernández
Santiago Tarazona
Mateo Torrigiani
Mateo Serrano
Franco Agostini
Martín Ferreiro
Yaco Kovalivker
Joaquín Costa
Judo
Micaela Rojas (Shiai, 48 kg)
Agustina Lahiton (Shiai, 52 kg)
Brisa Gómez (Shiai, 57 kg)
Agustina De Lucía (Shiai, 63 kg)
Nicole Piscina (Shiai, 78 kg)
Amanda Bredeston (Shiai, +78 kg)
Galo Villavicencio (Shiai, 60 kg)
Joaquín Tovagliari (Shiai, 66 kg)
Iván Gómez (Shiai, 73 kg)
Agustín Gil (Shiai, 81 kg)
Tomás Quinteros (Shiai, 90 kg)
Ivo Dargoltz (Shiai, 100 kg)
Sebastián Nunes (Kata)
Pablo Aguirre Brassesco (Kata)
Abel Benedetto (Kata)
Pablo Surace (kata)
Levantamiento de pesas
María Sol Moya
Martina Mendoza
María Luz Casadevall
María Paz Casadevall
Domingo Meza
Dante Pizzuti
Alejo Gómez Franco
Ismael Ovejero
Lucha - Libre
Camila Amarilla (-57 kg)
Agustín Destribats (-65 kg)
Jonathan Prata Alias (-57 kg)
Jorge Llano (-86 kg)
Ricardo Báez (-97 kg)
Catriel Muriel (-125 kg)
Arnaldo Proboste (-74 kg)
Lucha - Grecorromana
Arsen Jusufalkyan (-77 kg)
Pablo Djamkotchian (-87 kg)
Ricardo Gómez (-97 kg)
Patinaje - Artístico
Juan Segundo Rodríguez (Libre)
Donato Mastroianni (Libre)
Micaela Lopetegui (Libre)
Valentina Longo Fernández (Libre)
Delfina Veljanovich (Danza)
Camila Tello (Danza)
Facundo Nieva Biza (Danza)
Ulises Loiseau Buchelle (Danza)
Pentatlón moderno
Vladimir Vodichi
Catalina Serio
Martina Armanazqui
Nerea Luna
Franco Serrano
Nelson Espeleta
Sóftbol
Federico Eder
Alan Peker
Alejo Muñoz
Fausto Siviero
Federico Olheiser
Francisco Lombardo
Nahuel Saenz
Ladislao Malarczuk
Khalil Luna
Luciano Biondi
Lucio Retamar
Manuel Godoy
Matías Etchevers
Pablo Migliavacca
Teo Migliavacca
Aldana Gómez
Carolina Asato
Jasmine Armenteros
Abigail Barboza
Agustina Bonetti
Cielo Bonetti
Violeta Figueroa
Carina Amarilla
Mariana Gorosito
Mercedes Grimolizzi
Emiliana Gumpel
Keyla Luna
Isabel Malarkey
Juliana Martínez
Florencia Salguero
Taekwondo
Maia Viñabal
María Julia Sepúlveda
Brenda Ruiz Díaz
Victoria Rivas
Ignacio Espíndola
José Luis Acuña Abdala
Santino Policelli
Thiago Corro
Tenis
Lautaro Midón
Juan Manuel La Serna
Luciano Ambrogi
Jazmín Ortenzi
Luisina Giovannini
Luciana Moyano
Tenis de mesa
Horacio Cifuentes
Santiago Lorenzo
Francisco Sanchi
Martín Betancor
Leandro Fuentes
Lautaro Sato
Camila Argüelles
Ana Codina
Candela Molero
Tiro
Fernanda Russo (10m rifle de aire)
Julián Gutiérrez (10m rifle de aire)
Lola Sánchez (10m rifle de aire)
Alexis Eberhardt (10m rifle de aire, 50m rifle tres posiciones)
Salma Antorena (50m rifle tres posiciones)
Marcelo Zoccali (50m rifle tres posiciones)
Amelia Fournel (50m rifle tres posiciones)
Federico Gil (Skeet)
Mara Kucharski (Skeet)
Ariel Romero (Skeet)
Joaquín Cisneros (Trap)
Federico Martín Ruíz (Trap)
Germán Zaupa (10m pistola de aire)
Josefina Mella (10m pistola de aire)
Germán Koukas (10m pistola de aire)
Victoria Luna Avellaneda (10m pistola de aire)
Laura Ramos (25m pistola deportiva)
Tiro con arco
Alma Pueyo López (recurvo)
Wanda Arca (recurvo)
María Luisina Giúdice (recurvo)
María Eugenia González (compuesto)
Guillermina González (compuesto)
Daniela Cheffer (compuesto)
Esteban Silva (recurvo)
Damián Jajarabilla (recurvo)
Matías Noriega (recurvo)
Iván Nikolajuk (compuesto)
Nelson Salinas (compuesto)
Lucas Garcés (compuesto)
Triatlón
Moira Miranda
Emilia Vargas
Sofía de Rosas
Tiago Muñoz
Bautista Arbizu
Tadeo Barufatto