Argentina se prepara para los XIII Juegos Suramericanos 2026

Con una mezcla se protocolo y emoción, se llevó a cabo este lunes a la mañana el acto oficial de despedida de la delegación argentina que competirá, desde este fin de semana, en los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

El acto contó con la presencia del vicejefe de Gabinete de la Nación, Ignacio Devitt; el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, y del presidente del Comité Olímpico Argentino y titular del Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (ENARD), Mario Moccia, quienes encabezaron la ceremonia junto a autoridades, deportistas y representantes del sistema deportivo argentino.

Del mismo participó un puñado de los casi 700 atletas que representarán al país en la cita continental que irá, mayoritariamente, en Santa Fe capital, Rosario y Rafaela. Además, fue entregada la bandera argentina a quienes la portarán en la Ceremonia de Apertura, a realizarse el sábado desde las 18 en el Monumento a la bandera rosarino: el palista Rubén Rézola y la jugadora de hockey, reciente campeona del mundo, Sofía Cairó.

Fue entregada la bandera argentina a quienes la portarán en la Ceremonia de Apertura, el palista Rubén Rézola y la jugadora de hockey, reciente campeona del mundo, Sofía Cairó.

Tras recibir la bandera, Rézola expresó la emoción de asumir ese rol ante su gente: “Llevar la bandera argentina es un gran honor. Es un reconocimiento a la carrera deportiva de cada uno de nosotros. Lo más importante también es ir al frente llevando el equipo y a toda la delegación; es un regalo enorme a la carrera deportiva”.

Por su parte, Cairó manifestó su orgullo por representar al país y compartió la trascendencia colectiva de llevar la bandera argentina: “Llevar la bandera argentina es un orgullo enorme y una alegría representar al país de esta manera. Venimos de un Campeonato del Mundo increíble. Que yo esté acá con la bandera es un reconocimiento para todo el equipo, para Las Leonas y para todas las que fueron parte del proceso.

Moccia agradeció "a toda la familia del deporte de nuestro país que se hizo presente en este acto" y resaltó que "la XIII edición de los Juegos Suramericanos nos tendrá como protagonistas siendo sede, vamos a vivir una fiesta impresionante y es un orgullo poder tenerla en Argentina con el acompañamiento del ENARD y de la subsecretaría de Deportes de la Nación".

Mario Moccia, presidente del Comité Olímpico Argentino

Los Juegos, que irán del 12 al 26 de septiembre, contarán con un programa sensacional y numeroso, reuniendo actividad de 43 deportes y, desprendiéndose además, un total de 60 disciplinas. De ellas, 34 serán clasificatorias a los Juegos Panamericanos de Lima 2027 en Perú, el paso previo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Participarán más de 4000 atletas de 15 países. Además de Argentina, estarán representados Aruba, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Curazao, Ecuador, Guyana, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela.

Además de las tres sedes principales, Rosario, Rafaela y Santa Fe capital, el sóftbol se desarrollará en Paraná; el surf, por su naturaleza, irá en Mar del Plata; el bowling, en el Shopping Norcenter de Vicente López, Buenos Aires; y el tiro deportivo en Recreo, otra ciudad santafesina.