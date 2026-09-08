De Neuquén al gol ante el Real Madrid: la historia de Sebastián Elosú, el juvenil de Racing que sueña en grande

Mientras el presente de Racing en Primera División está lejos de ser el esperado, son los juveniles de la Academia los que aparecen para darle una alegría al club. Entre ellos hay un nombre que en Neuquén empieza a generar orgullo: Sebastián Elosú.

El mediocampista neuquino, de apenas 16 años, fue protagonista de una de esas historias que cualquier joven futbolista sueña contar. Ingresó durante el segundo tiempo de la semifinal del Mundial de Clubes Sub-18 y tuvo su momento de gloria: marcó el tercer gol en la goleada 3-0 de Racing sobre el Real Madrid, para asegurar el pase a la definición del torneo.

No fue un gol más porque del otro lado estaba nada menos que el Real Madrid, uno de los clubes más importantes del mundo y también una de las grandes referencias del fútbol formativo. Racing lo superó con autoridad y volvió a meterse en una final internacional por segundo año consecutivo.

Elosú convirtió el 3-0 definitivo y selló la clasificación de Racing a la final del Mundial de Clubes juvenil.

Un neuquino que crece en Racing

Elosú es mediocampista y surgió de Patagonia, uno de los clubes semillero del fútbol neuquino. Su recorrido también incluye un paso por Lanús antes de llegar a Racing, donde continúa desarrollándose como futbolista. Ahora, con 16 años, ya puede contar que convirtió un gol ante el Real Madrid en una semifinal de un torneo internacional.

El tanto de Elosú llegó después de los goles de Román González y Lucas Álvarez. Con el 3-0, Racing cerró una campaña perfecta hasta el momento: venció a Bayer Leverkusen, Betis y Real Sociedad en la fase inicial, luego superó a Córdoba en cuartos de final y finalmente dejó en el camino al conjunto español.

El mediocampista neuquino ingresó en el segundo tiempo y tuvo su gran momento ante el Real Madrid.

Una familia con el fútbol en la sangre

La historia de Sebastián tiene además un capítulo familiar que la hace todavía más particular. Es el hermano del medio de una familia de futbolistas. Su hermano mayor, Nicolás Elosú, tiene 21 años y juega actualmente en el Zalaegerszeg TE FC de Hungría. También tuvo su paso por las inferiores de La Academia. En tanto, el más chico de los hermanos, Martín Elosú Larumbe, de 15 años, integra la octava división de Racing.

Así, los tres hermanos construyen caminos diferentes dentro del fútbol, aunque Sebastián acaba de protagonizar un capítulo especialmente difícil de olvidar: marcarle al Real Madrid con la camiseta de Racing.

Sebastián Elosú, junto a sus hermanos, en una familia neuquina donde el fútbol ocupa un lugar central.

A un partido de cumplir otro sueño

La victoria ante el Merengue dejó a Racing nuevamente a las puertas del título. La Academia ya había llegado a la final de la edición anterior, aunque terminó perdiendo 1-0 frente al Barcelona.

Ahora tendrá una nueva oportunidad y buscará revancha ante Athletico Paranaense de Brasil, que derrotó 2-0 a San Pablo en la otra semifinal. La definición se disputará este miércoles 9 de septiembre desde las 15, hora argentina.

A los 16 años, el neuquino ya tuvo su noche soñada: entró desde el banco, enfrentó a uno de los clubes más poderosos del planeta y terminó festejando un gol ante el Real Madrid.

Mientras Racing va en busca del título mundial juvenil, en Neuquén hay un motivo más para mirar con atención el recorrido de este chico que comenzó a jugar en Patagonia y que ahora empieza a escribir su propia historia en el fútbol grande.