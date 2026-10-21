En la que fue sin dudas su noche más importante desde su retorno, Leandro Paredes marcó el gol clave con el que Boca venció 3-1 a Vasco da Gama en el Maracaná y se metió a la final de la Copa Sudamericana. A once días de haber sufrido un desgarro de grado dos en el isquiotibial, el capitán del Xeneize metió un remate de afuera del área que significó la victoria en el marcador global para el conjunto argentino, que retorna a una final continental luego de lo hecho en la Copa Libertadores 2023.

Si bien Paredes no llegó a ser titular, logró ingresar a los 56 minutos del encuentro en lugar de Rodrigo Battaglia para sostener la que en ese momento era una ventaja de 2-0 de Boca. Luego del descuento de Vasco Da Gama que enviaba la serie a penales, el '5' tomó la pelota afuera del área y sacó un remate que viboreó en el camino y complicó al arquero Léo Jardim para establecer el 3-1 que completó la remontada en la serie y además puso fin a la peor racha en la historia del club sin ganar en Brasil.

Qué dijo tras el final

Ni bien finalizó el encuentro, Paredes habló en la entrevista post partido y contó lo que significó esta victoria para él: "Es difícil encontrar palabras para lo que estoy sintiendo. Tengo solamente palabras de agradecimiento para este grupo de personas que da todo para llevar a este club donde merece estar", dijo destacando la labor de sus compañeros. Además, dio sus sensaciones sobre lo hecho por Boca en la noche del Maracaná: "Hicimos una vuelta muy buena, un partido perfecto de principio a fin", aseguró el héroe de la clasificación.