¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Logo Am2022
PUBLICIDAD
Noche de gloria para el '5'

A 11 días de su desgarro, Paredes volvió a jugar y fue el héroe de la noche en Boca

El capitán de Boca metió una recuperación récord, ingresó a los 55 minutos del partido y marcó el gol clave para dejar al Xeneize en la final de la Copa Sudamericana.

Agregar Mejorinformado en
Agrega Mejorinformado a tus medios preferidos en Google

Por Juan Sáber

Periodista deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado.
Martes, 20 de octubre de 2026 a las 23:51
PUBLICIDAD
Paredes tuvo su noche soñada tras su retorno récord del desgarro. (Foto: Fernando de la Orden - Olé)

En la que fue sin dudas su noche más importante desde su retorno, Leandro Paredes marcó el gol clave con el que Boca venció 3-1 a Vasco da Gama en el Maracaná y se metió a la final de la Copa Sudamericana. A once días de haber sufrido un desgarro de grado dos en el isquiotibial, el capitán del Xeneize metió un remate de afuera del área que significó la victoria en el marcador global para el conjunto argentino, que retorna a una final continental luego de lo hecho en la Copa Libertadores 2023.

Si bien Paredes no llegó a ser titular, logró ingresar a los 56 minutos del encuentro en lugar de Rodrigo Battaglia para sostener la que en ese momento era una ventaja de 2-0 de Boca. Luego del descuento de Vasco Da Gama que enviaba la serie a penales, el '5' tomó la pelota afuera del área y sacó un remate que viboreó en el camino y complicó al arquero Léo Jardim para establecer el 3-1 que completó la remontada en la serie y además puso fin a la peor racha en la historia del club sin ganar en Brasil.

Qué dijo tras el final

Ni bien finalizó el encuentro, Paredes habló en la entrevista post partido y contó lo que significó esta victoria para él: "Es difícil encontrar palabras para lo que estoy sintiendo. Tengo solamente palabras de agradecimiento para este grupo de personas que da todo para llevar a este club donde merece estar", dijo destacando la labor de sus compañeros. Además, dio sus sensaciones sobre lo hecho por Boca en la noche del Maracaná: "Hicimos una vuelta muy buena, un partido perfecto de principio a fin", aseguró el héroe de la clasificación.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD