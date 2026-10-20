Boca afrontará una prueba decisiva en el Maracaná, con la obligación de revertir la derrota por 1-0 sufrida en La Bombonera ante Vasco da Gama. En la antesala de la revancha por las semifinales de la Copa Sudamericana, el Xeneize se aferra a su historia internacional y a un registro que refleja su recorrido frente a los equipos brasileños: es el club con más triunfos ante rivales de ese país en competencias de la Conmebol.

A lo largo de 114 presentaciones oficiales, el conjunto de la Ribera consiguió 42 victorias. Una cifra que alimenta su reputación copera y que adquiere un significado especial en la previa de un encuentro en el que necesita imponerse en Río de Janeiro para mantener vivo el sueño de llegar a una nueva final.

La marca de Boca ante los equipos de Brasil

El historial xeneize se construyó en distintas competiciones continentales, con la Copa Libertadores como el escenario en el que consiguió la mayor cantidad de festejos. El desglose de sus 42 triunfos muestra la dimensión de una trayectoria que atravesó varias épocas del fútbol sudamericano.

En la Libertadores, Boca obtuvo 25 victorias frente a equipos brasileños. A ese registro se suman cinco triunfos en la Copa Sudamericana, cuatro en la Supercopa, cuatro en la Copa Mercosur, dos en la Copa de Oro, uno en la Recopa Sudamericana y otro en la extinta Copa Master.

La comparación con River también marca una diferencia en los números históricos. El Millonario enfrentó a equipos brasileños en 110 oportunidades por torneos de la Conmebol, entre 1960 y 2026, y consiguió 37 triunfos. Boca, con 42 victorias en 114 partidos, mantiene la ventaja en ese rubro estadístico.

Sin embargo, los antecedentes no juegan el partido. En el Maracaná, el equipo de Rodolfo Arruabarrena deberá transformar esa experiencia acumulada en una actuación capaz de cambiar el rumbo de la semifinal.

El antecedente de 2003 que ilusiona a Boca

Hay un recuerdo que vuelve a tomar fuerza en la previa de la revancha: la remontada frente a Paysandú por los octavos de final de la Copa Libertadores 2003.

En aquella serie, Boca perdió 1-0 en La Bombonera y quedó obligado a buscar la clasificación en Belém. Lejos de resignarse ante la desventaja, ganó 4-2 como visitante y consiguió avanzar a la siguiente instancia. Aquella campaña terminó con el equipo levantando el trofeo continental.

El antecedente tiene una similitud concreta con el desafío actual: en ambos casos, el Xeneize llegó al partido de vuelta después de perder el primer encuentro como local ante un rival brasileño. La diferencia es que ahora la cita será en el Maracaná y el objetivo inmediato será conseguir el resultado que le permita meterse en la final de la Sudamericana.

La historia ofrece motivos para creer, pero la clasificación deberá resolverse dentro de la cancha. Boca tendrá que encontrar los caminos para lastimar a Vasco, sostener la intensidad y aprovechar sus oportunidades en un escenario de máxima exigencia.

Con 42 victorias en su historial ante clubes brasileños y una remontada memorable como antecedente, el Xeneize buscará escribir otro capítulo internacional. En Río de Janeiro, la estadística será parte de la previa; la respuesta futbolística, la que determinará si sigue en carrera por el título.