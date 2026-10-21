En uno de los partidos más importantes de su semestre, Boca le ganó por 3-1 a Vasco Da Gama en el Maracaná por la vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana. Después de la caída 0-1 en La Bombonera, el Xeneize dio vuelta la serie con tantos de Lautaro Di Lollo, Miguel Merentiel y Leandro Paredes, que superó su desgarro y metió el gol clave desde el banco para que el elenco se meta en el encuentro decisivo.

Vasco Da Gama 1-3 Boca, los goles

Una vez más, Di Lollo volvió a ganar en las alturas para un tanto importante. A los cuatro minutos de juego, llegó un córner al segundo palo de Lautaro Blanco para que el zaguero, con un gran salto, gane y la coloque de cabeza contra el segundo palo para establecer la igualdad en el marcador global.

Pasada la media hora, Boca aplicó la contundencia ante un error en salida rival para ponerse 2-0. Un despeje muy corto le quedó a Villa, que la metió de primera para el desmarque de Merentiel, que controló y definió con suma tranquilidad ante la salida del arquero Léo Jardim.

A los 20 minutos del complemento, un Vasco Da Gama que merodeaba un poco más el campo rival llegó al empate a través de uno de los ingresados. Luego de un centro que se desvió en el camino, la pelota recorrió el área y le quedó a un Rodríguez que la tomó de primera y la clavó contra el segundo palo de Álvaro Montero.

Tras el descuento local, el arco rival le quedaba lejos a Boca, sin embargo apareció una acción impensada en la que Paredes hizo gala de su pegada para poner el tercero. El capitán recibió en zona de disparo, se acomodó y sacó un derechazo que le viboreó a Léo Jardim, que la tocó pero no pudo sacarla. De esta manera, el volante de la Selección Argentina le entrega al Xeneize el pase a la final.

Formaciones:

Vasco da Gama: Léo Jardim; Paulo Henrique, Robert Renan, Alan Saldivia, Cuiabano; Santiago Sosa, Thiago Mendes, Alan Lescano, Adson; Bruno Duarte y David. DT: Pedro Emanuel.

Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Rodrigo Battaglia, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Sebastián Villa, Leonel Flores y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

TV: ESPN y DSports.

Estadio: Maracaná.

Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela).

El cotejo es transmisión del Grupo Prima Multimedios por las radios de la corporación de Neuquén capital, AM 550 La Primera, Radio del Valle (RDV) 90.7 Clásicos & Noticias, Las Palmas 96.1 y Mitre Patagonia 90.5.