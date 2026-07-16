La Selección argentina no solo construyó su camino hacia la final del Mundial 2026 a partir de la jerarquía de sus figuras y la solidez colectiva. También lo hizo a fuerza de goles. Muchos goles. Con 19 tantos convertidos en siete partidos, el equipo de Lionel Scaloni se transformó en uno de los ataques más efectivos de la Copa del Mundo y llega al duelo decisivo frente a España respaldado por una capacidad ofensiva que ilusiona a todo un país.

Detrás de esa cifra hay una particularidad que explica buena parte del éxito argentino: los goles estuvieron repartidos en diferentes sectores del campo. Delanteros, mediocampistas y defensores aportaron su cuota para que la Albiceleste pudiera superar cada obstáculo en el camino hacia la gran final.

El máximo artillero del equipo es, una vez más, Lionel Messi. A sus 39 años, el capitán sigue escribiendo capítulos históricos con la camiseta argentina y acumula ocho conquistas en el certamen. El rosarino anotó un triplete frente a Argelia, un doblete ante Austria y también dejó su sello contra Jordania, Cabo Verde y Egipto.

Detrás aparece Lautaro Martínez, quien volvió a demostrar por qué es uno de los delanteros más temidos del torneo. El atacante suma tres goles y fue decisivo en momentos clave, con festejos frente a Jordania, Suiza e Inglaterra.

La lista continúa con Enzo Fernández, autor de dos tantos. El mediocampista marcó ante Egipto y fue el encargado de encender la esperanza argentina en la semifinal frente a Inglaterra con un espectacular remate desde fuera del área que significó el empate en los minutos finales.

Con un gol cada uno aparecen Alexis Mac Allister, Julián Álvarez, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Giovanni Lo Celso. Mac Allister abrió el marcador ante Suiza, mientras que Julián convirtió en el alargue de ese mismo encuentro. Lisandro anotó frente a Cabo Verde y Lo Celso dejó una de las perlas del Mundial con un brillante tiro libre en la goleada sobre Jordania. El "Cuti" Romero inició la remontada contra Egipto. El defensor cordobés fue quien participó de la jugada del gol del triunfo en 16avos de final, pero luego se confirmó que fue en contra de un defensor caboverdiano.

Con Messi como bandera y una lista de goleadores que atraviesa todas las líneas del equipo, Argentina llega a la final mostrando una de sus mayores virtudes: siempre aparece alguien distinto para convertir. Una señal que alimenta la ilusión de volver a tocar el cielo del fútbol.