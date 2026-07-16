La eliminación de Inglaterra en el Mundial 2026 tras perder ante Argentina en un encuentro vibrante dejó a Thomas Tuchel en el centro de la polémica. La prensa inglesa apuntó con dureza contra el entrenador, criticando especialmente sus decisiones tácticas luego de que el equipo británico se pusiera en ventaja.

El partido, que definió la semifinal, tuvo un primer tiempo favorable a Inglaterra, que se adelantó en el marcador con un gol de Anthony Gordon antes de la hora de juego. Sin embargo, la actual campeona del mundo reaccionó con fuerza y logró dar vuelta el resultado en los minutos finales gracias a los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez, asegurando así su pase a la final contra España, programada para el domingo 19 de julio en el MetLife de Nueva York.

En Inglaterra, las críticas se centraron en la decisión de Tuchel de echar atrás al equipo tras ponerse 1-0 arriba. Wayne Rooney, exjugador y comentarista, expresó: “Tenemos que ser honestos. Las decisiones que tomó Thomas Tuchel le han costado caro a Inglaterra”. Agregó que “cuando llevas la iniciativa, debes mantenerla. Nos ponemos 1-0 por delante, luego nos echamos atrás, hacemos cambios y pasamos a jugar con cinco o seis defensas. Si permites que Messi y Argentina se te echen encima, estás buscando problemas”.

Argentina tuvo intención; Tuchel tuvo miedo

El diario The Guardian fue contundente en su análisis: “Jugó con fuego. Argentina tuvo intención; Tuchel tuvo miedo”. Además, destacó que Tuchel fue “superado en astucia por Lionel Scaloni, cuyos cambios marcaron la diferencia, y demasiado rápido para replegarse cuando aún quedaba tanto tiempo para que Inglaterra defendiera su ventaja”.

Por su parte, The Telegraph calificó las decisiones tácticas del entrenador como “casi merecedoras de un despido”. Miguel Delaney, su columnista principal, definió estas acciones como un acto de “cobardía futbolística” y subrayó la “tardía angustia” que sufrió Inglaterra mientras Argentina destruía sus esperanzas de semifinal.

La prensa inglesa critica duramente a Tuchel tras la eliminación de Inglaterra en el Mundial 2026

Otros medios como The Sun y la BBC también señalaron a Tuchel como uno de los principales responsables de la derrota. The Sun tituló: “El sueño mundialista de Inglaterra se hace añicos: los goles agónicos de Argentina dejan a los aficionados con el corazón roto”, mientras que la BBC destacó que Lautaro Martínez “rompió los corazones de Inglaterra en el tiempo de descuento”.

Al finalizar el encuentro, Tuchel defendió sus decisiones: “No me arrepiento de nada. El equipo lo dio todo y estuvimos muy, muy cerca. Creo que merecíamos ir ganando uno a cero. Jugamos uno de nuestros mejores partidos, tal vez el mejor dadas las circunstancias. El equipo estuvo de diez. No pudimos cerrarlo”, declaró en una entrevista con la FIFA.