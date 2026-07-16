La selección argentina logró un emotivo triunfo por 2 a 1 frente a Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026, asegurando su pase a la final del torneo. Más allá del resultado, una situación particular llamó la atención durante la celebración del equipo albiceleste en el campo de juego.

Los jugadores argentinos hallaron una botella que había utilizado el arquero inglés Jordan Pickford con un papel pegado, conocido como "machete", donde estaban detalladas las indicaciones sobre los posibles pateadores argentinos y las estrategias para atajar sus penales. Este hallazgo fue motivo de sorpresa y diversión entre los futbolistas argentinos.

En medio de la euforia post partido, el masajista argentino Marcelo "Daddy" D'Andrea encontró la botella y se la mostró a Lionel Messi, Nicolás González y Marcos Senesi. El capitán argentino observó atentamente el escrito en inglés, intentando descifrar las instrucciones junto a sus compañeros.

Uno de los momentos más llamativos fue cuando Enzo Fernández vio su nombre en la lista y notó que la recomendación para Pickford era permanecer en el centro del arco. El mediocampista reaccionó con una sonrisa, chocó el puño con el masajista y señaló hacia el cielo, agradeciendo que el partido no hubiera llegado a la definición por penales.

Horas después, el preparador físico del seleccionado, Luis Martín, compartió en sus redes sociales una fotografía del papel adherido a la botella, acompañada de una frase irónica dirigida a los ingleses: "Lástima, no teníamos los mismos planes, che".

El detalle que marcó la diferencia en la semifinal

Messi: Amagá a la izquierda y tirate a la derecha. Montiel: Tirate a la izquierda. Paredes: Quedate sobre la izquierda y después tirate a la derecha. Mac Allister: Tirate a la derecha. Enzo Fernández: Quedate parado en el medio. Nicolás González: Esperá el remate y reaccioná. Julián Álvarez: Tirate a la izquierda.Dibu Martínez: Tirate a la derecha.Rodrigo De Paul: Arrancá parado sobre la derecha, cerrá al medio y después tirate a la izquierda. Thiago Almada: Decidilo en el momento, según cómo lo veas.Otamendi: Amagá a la derecha y tirate a la izquierda.López: Tirate a la derecha y dejá la pierna. Exequiel Palacios: Tirate a la derecha, hacé un paso adelante y listo (gol). Lo Celso: Amagá a la derecha y tirate a la izquierda. Paz: Tirate a la izquierda Medina: Esperá y después tirate a la izquierda.Barco: Esperá y después tirate a la derecha. Sergio Martínez: Esperá y después tirate a la izquierda. Nahuel Molina: Quedate parado sobre la derecha y después tirate a la derecha.Tagliafico: Tirate a la izquierda. Simeone: Tirate a la derecha.

Durante la intensa semifinal, Pickford fue protagonista por un gesto polémico hacia las tribunas luego del gol de Anthony Gordon que puso en ventaja a Inglaterra. Por su parte, Cristian "Cuti" Romero respondió con una celebración muy cercana al arquero tras el empate de Enzo Fernández.

El machete del arquero inglés que hizo reír a Messi tras la semifinal del Mundial 2026

Finalmente, el "machete" inglés no tuvo uso, ya que los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez le dieron la victoria a Argentina, que alcanzó su segunda final mundialista consecutiva y mantiene vivo el sueño de un nuevo título.