Una pregunta absurda de Luquitas Rodríguez alcanzó para dividir a miles de personas entre dos opciones aparentemente imposibles. El dilema planteaba elegir entre pasar dos años preso o permanecer detenido hasta que la propia madre lograra convertirle un penal a Emiliano “Dibu” Martínez, uno de los arqueros más temidos desde los doce pasos.

La consigna nació en Paren La Mano y rápidamente escapó de la conversación original para instalarse en las redes sociales. Su atractivo estaba en enfrentar una condena concreta contra un plazo completamente incierto. Quienes eligieran la segunda alternativa podrían recuperar la libertad de inmediato, pero solamente si su mamá conseguía vencer al arquero de la Selección Argentina.

Entre las primeras respuestas aparecieron quienes aceptaban los dos años de cárcel sin pensarlo demasiado. Para ese grupo, confiar en una persona sin experiencia futbolística frente al Dibu Martinez representaba un riesgo excesivo: el intento podía repetirse durante meses o incluso años. Otros, mucho más optimistas, sostuvieron que tarde o temprano cualquier remate podría entrar.

La fama del marplatense terminó de darle fuerza al desafío. Sus actuaciones en las tandas de la Copa América 2021 y el Mundial de Qatar 2022 construyeron la imagen de un especialista capaz de intimidar incluso a futbolistas profesionales. En ese escenario, pedirle a una madre que le marque un gol convirtió la ocurrencia de Luquitas Rodríguez en una elección mucho más difícil de lo que parecía.

Algunos usuarios intentaron resolver el interrogante mediante cálculos improvisados. Analizaron cuántos penales necesitaría una persona sin entrenamiento, contemplaron la posibilidad de un remate al ángulo y hasta discutieron si el arquero se cansaría antes que la ejecutante. Los memes, por supuesto, imaginaron madres practicando durante horas mientras sus hijos seguían esperando detrás de las rejas.

Desde el aspecto estrictamente futbolero, también hubo argumentos para confiar. Emiliano “Dibu” Martínez puede anticipar una dirección y lanzarse hacia el lado equivocado, mientras que un disparo débil igualmente podría transformarse en gol si encuentra el rincón adecuado. La presión, sin embargo, jugaría en contra de alguien obligado a patear sabiendo que la libertad de su hijo depende del resultado.

El debate de Luquitas Rodríguez funcionó porque no posee una respuesta indiscutible. Los dos años ofrecen una fecha segura, pero el penal permite soñar con salir en pocos segundos o quedar detenido indefinidamente. Entre probabilidades, confianza familiar y temor al Dibu Martínez, una ocurrencia de stream terminó convertida en uno de esos dilemas que parecen ridículos hasta que alguien intenta responderlos seriamente.