El arquero Emiliano "Dibu" Martínez volvió a ser noticia, aunque esta vez lejos de una cancha. Durante sus vacaciones en Sierra de los Padres, un video que comenzó a circular en redes sociales mostró un detalle que no pasó desapercibido: la secuela que todavía conserva en uno de los dedos de su mano derecha tras la fractura que sufrió antes del Mundial 2026.

Las imágenes fueron grabadas cuando el campeón del mundo se acercó a saludar y firmar autógrafos a una familia que había colaborado para sacar su camioneta del barro. Mientras dedicaba camisetas, pósters y otros recuerdos, la cámara captó con claridad el estado del dedo anular de su mano derecha, donde aún puede apreciarse la marca que dejó aquella lesión.

El episodio rápidamente se volvió viral y generó una ola de comentarios entre los fanáticos de la Selección argentina, quienes destacaron que, a pesar del tiempo transcurrido, la secuela física continúa siendo evidente. Muchos usuarios remarcaron la fortaleza del arquero al recordar que disputó el torneo internacional con esa molestia.

La fractura ocurrió cuando Dibu Martínez defendía el arco del Aston Villa, semanas antes del inicio del campeonato mundial. En ese momento surgieron dudas sobre si llegaría en condiciones al certamen, aunque finalmente el cuerpo técnico decidió mantener su confianza en el guardameta.

La apuesta resultó acertada. A pesar del inconveniente físico, Emiliano Martínez disputó los ocho encuentros de Argentina en el Mundial 2026 y volvió a ser uno de los futbolistas más determinantes del equipo con intervenciones decisivas en distintos pasajes del torneo.

Así quedó la mano del Dibu

La lesión no condicionó su nivel y el arquero volvió a responder en los momentos más importantes, consolidándose otra vez como una pieza clave para el seleccionado nacional. Su actuación reafirmó el protagonismo que ya había tenido en competencias anteriores con la camiseta albiceleste.

Además del video que mostró el estado de su mano, el encuentro con la familia dejó una historia cargada de emoción. Como agradecimiento por la ayuda recibida para sacar su vehículo del barro, Dibu Martínez compartió fotos, firmó autógrafos y les regaló un camperón oficial de la Selección argentina, un gesto que fue ampliamente celebrado en las redes sociales.