Lejos de las canchas y aprovechando unos días de descanso tras su participación con la Selección Argentina en el Mundial, Emiliano "Dibu" Martínez protagonizó una escena tan insólita como humana. El arquero campeón del mundo quedó con su camioneta completamente empantanada en un camino rural de Sierra de los Padres y necesitó la ayuda de vecinos de la zona para salir de una situación que parecía no tener solución.

Lo que para Leonardo Albarracín y su hijo Ramiro comenzó como un paseo en moto por los caminos rurales terminó convirtiéndose en una anécdota que recordarán para toda la vida. Ambos habían salido con la ilusión de cruzarse con el arquero de la Scaloneta, quien recientemente adquirió un campo en la zona, pero jamás imaginaron que serían ellos quienes terminarían dándole una mano.

Las fuertes lluvias que habían caído en los últimos días dejaron los caminos prácticamente intransitables. En ese escenario, dos camionetas quedaron enterradas en el barro. Una de ellas era la del arquero del Aston Villa, que había intentado asistir a un amigo, pero terminó atrapado en el mismo sector.

"Salimos en moto porque había llovido mucho y los caminos estaban intransitables. Más o menos me imaginaba por dónde era, pero no estaba seguro. De repente vimos dos camionetas y una figura enorme. Mi hijo me dijo: 'Ese es el Dibu, papá'. No lo podía creer", recordó Leonardo Albarracín en diálogo con La Capital de Mar del Plata.

Sin pensarlo dos veces, padre e hijo dejaron de lado la sorpresa y se pusieron manos a la obra. La ayuda resultó clave para intentar liberar los vehículos y uno de los elementos más importantes fue una simple navaja que llevaba Leonardo, con la que pudieron cortar los nudos de las lingas utilizadas para remolcar las camionetas.

Durante más de tres horas trabajaron codo a codo, arrodillados sobre el barro y buscando distintas alternativas para sacar los vehículos. Incluso, Leonardo llamó a su esposa para que acercara una pala y otra linga, mientras que otro de sus hijos también se sumó a la tarea. En un momento, el propio Martínez fue hasta su campo para buscar un pequeño tractor que terminó siendo determinante para completar el rescate.

Más allá del esfuerzo físico, lo que más sorprendió a los vecinos fue la actitud del arquero argentino. Lejos de hablar de fútbol o de sus títulos con la Selección, el campeón del mundo compartió una conversación distendida y se mostró agradecido en todo momento.

"La calidad humana del Dibu es impresionante. No hablamos del Mundial ni de fútbol. Fue una charla común, como si nos conociéramos desde hacía mucho tiempo", contó Albarracín, quien destacó la sencillez del marplatense pese a ser una de las grandes figuras del fútbol mundial.

Finalmente, después de una intensa jornada, ambas camionetas lograron salir del barro. Antes de despedirse, Martínez agradeció una y otra vez la ayuda recibida y dejó una frase que emocionó a la familia.

"Nos dijo que lo habíamos salvado. Imaginate lo que significa escuchar eso de alguien que nos dio tantas alegrías a todos los argentinos", recordó Leonardo.

Lo que comenzó como una salida cualquiera por los caminos rurales terminó regalándoles una historia imposible de planificar. El arquero de la Scaloneta encontró una mano solidaria cuando más la necesitaba y, a cambio, dejó una imagen que quienes participaron difícilmente olvidarán: la de una de las máximas figuras del deporte argentino agradeciendo con humildad un gesto desinteresado en medio del barro.

Como complemento, esta historia funciona muy bien con una foto del Dibu en un entorno rural o junto a su camioneta, acompañada de un epígrafe como: "Lejos del fútbol y del Mundial, Emiliano 'Dibu' Martínez vivió una inesperada odisea en Sierra de los Padres y destacó la solidaridad de quienes lo ayudaron a salir del barro."