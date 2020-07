Arias: “Mis últimos años fueron los más lindos”

Se cumplieron 5 años de la medalla de oro de Maira Arias en los Juegos Panamericanos de Toronto. La neuquina radicada en Mar del Plata pasó por el programa “Grito Sagrado” del canal 24/7 y la radio AM 550 La Primera.

En la charla, la patinadora comentó cómo vive la cuarentena “Acá todavía no se habilitó la parte del patín, pero si se puede trotar o caminar”. Cuando se le consultó respecto a cómo afecta el no poder practicar en un patinódromo, contestó “En lo que va del año no se pudo correr siquiera un campeonato. Hace 4 meses que no tenemos actividad. Después de tanto tiempo entrenando en casa se hace difícil. Uno se desinfla viendo que otros lados abren actividades”.

Por otra parte, cuando recordó la gesta en Canadá comentó “Pasó muy rápido el tiempo. Toronto empezó a marcar el fin de mi carrera pero los últimos años fueron los más lindos. Fueron mis primeros juegos panamericanos y sabía que también eran los últimos. Tuve la oportunidad de ir a Lima pero la decisión ya estaba tomada”.

En su faceta más de entrenadora, opinó sobre la actualidad del patín en la provincia. “Neuquén creció muchísimo en cantidad y calidad de patinadores. En casi todas las categorías tenía un podio o dos” dijo.

La entrevista completa: