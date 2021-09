Scaloni definió a los convocados para la triple fecha

La próxima triple fecha de Eliminatorias Sudamericanas está al caer: a partir del 7 de octubre, la selección argentina comenzará sus cruces ante Paraguay, Uruguay y Perú respectivamente. En ese marco, Lionel Scaloni confirmó hoy la lista de futbolistas convocados.

Sin dudas, la gran sorpresa pasa por la presencia de Paulo Dybala, quien sufrió una lesión en el duelo entre Juventus y Sampdoria de este domingo pero que igualmente está entre los elegidos.

Otra gran novedad es el regreso del ex Boca Esteban Andrada, actualmente en el Monterrey de México, como uno de los arqueros convocados. Además, Lucas Alario volverá a formar parte del plantel luego de perderse los partidos de junio, la Copa América y la ventana de septiembre por lesión.

La Albiceleste contará con Lionel Messi, quien se recuperó del golpe en su rodilla izquierda y se perdió los últimos dos partidos con el PSG, pero que podría sumar minutos por Champions League contra el Manchester City.

Sorprenden las ausencias de Mauro Icardi, Emiliano Buendía y Lucas Ocampos, fuera de la consideración del entrenador hace un tiempo. Del fútbol local solo fueron convocados Franco Armani y Julián Alvarez.

Agenda de la Selección Argentina por Eliminatorias:

07/10 vs. Paraguay en el Estadio Defensores del Chaco a las 21:00 horas

10/10 vs. Uruguay en el Estadio Monumental a las 20:30 horas

14/10 vs. Perú en el Estadio Monumental a las 20:30 horas