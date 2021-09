El Rey Pelé se rindió a los pies de Messi

El primer partido de la selección argentina en el país luego de la obtención de la Copa América 2021 tuvo todo tipo de condimentos emotivos. Entre ellos, Lionel Messi anotó un hat-trick y logró superar un récord que mantenía Edson Arantes do Nascimento, más conocido como Pelé, hace muchos años: con un total de 79 de tantos se convirtió en el máximo goleador de selecciones sudamericanas.

El brasileño transitó un mes complicado con su salud y 16 días después pudo encontrar el momento para darle las felicitaciones correspondientes al ahora futbolista del París Saint Germain.

“Hola Lio Messi, perdón si llego tarde. Sin embargo, no quería dejar pasar la oportunidad de felicitarte por otro récord batido a principios de este mes. ¡Tu talento a la hora de jugar al fútbol es sobresaliente! Espero que logres aún más junto a mis amigos Kylian Mbappé y Neymar”, escribió la leyenda en su cuenta de Instagram junto a una foto de la Pulga celebrando uno de los tres goles anotados frente a Bolivia en el estadio Monumental a principios del mes de septiembre.

Esta no es la primera vez que Pelé le escribe al argentino: cuando rompió otro récord al convertirse en el jugador con más cantidades de goles en un mismo club, no dudó en resaltar ese hecho histórico: "Cuando tu corazón se desborda de amor es difícil cambiar tu camino. Como tú, sé lo que es amar llevar la misma camisa todos los días. Como tú, sé que no hay nada mejor que el lugar en el que nos sentimos como en casa. Felicitaciones por tu récord histórico, Lionel. Pero sobre todo, enhorabuena por tu bonita trayectoria en Barcelona".

"Historias como la nuestra, de amar al mismo club durante tanto tiempo, lamentablemente serán cada vez más raras en el fútbol. Te admiro mucho, Leo Messi", cerró el mensaje Pelé en aquella ocasión.