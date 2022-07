Pergolini destrozó a Riquelme: “el equipo no juega a nada"

Tras el partido entre Boca frente a Argentinos Jr por la fecha 9 de la Liga Profesional, Mario Pergolini se expresó en su programa de radio criticando el presente del club del cual fue dirigente.

Comenzó con la frase "¿Querés llorar? Te paso el partido de ayer. Mamita..." haciendo alusión al desempeño del equipo dirigido por Ibarra. Al cual también crítico, sobre todo la forma en cual fue presentado como el nuevo director técnico luego de la salida de Battaglia.

Pero todos los dardos fueron dirigidos para Riquelme y el consejo de fútbol. No sorprende que sus declaraciones apunten al ídolo del club, ya que desde que Mario renunció a su cargo en el 2021 la relación se desvirtuó entre ambos.

"Sabés que si me decías que un equipo de Riquelme iba a andar así... hubiésemos pensado otra cosa. No es por hablar de Riquelme, pero si le dabas para armar un equipo, te armaba uno de lujo, no sé. Por cómo hablaba de fútbol Riquelme, la verdad. Y no hagan esa cosa estúpida de la discusión de lo defiendo o no. Acá es netamente futbolístico. Desde que está él en Boca, el equipo no juega a nada. Ayer pateó al arco una vez sola en 90 minutos" declaró en su programa.