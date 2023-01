En Flamengo condicionan la llegada de Rossi

El arribo de Agustín Rossi al Flamengo de Brasil entró en un impasse producto de la campaña en redes sociales llevada adelante por la agrupación Flamengo da Gente, en contra de la contratación del arquero de Boca Juniors. El punto de conflicto radica es una denuncia por violencia de género realizada en contra suyo por una exnovia en 2017.

"Una vez más, @Flamengo asocia su nombre a la posible contratación de un jugador con antecedentes de violencia contra la mujer. Esta vez, el portero argentino Agustín Rossi. Rossi fue acusado de agredir y amenazar de muerte a su exnovia", escribieron desde la agrupación con fuerte ascendencia en el club Carioca.

Según Globo Esporte, las críticas se fundan en una acusación formulada en su contra en 2017, cuando aún era arquero de Defensa y Justicia y, en ese momento, la mujer expuso conversaciones con amenazas y compartió fotos con moretones en redes sociales.

“Tuve miedo de morir cuando me encerró y me amenazó”, aseguró Bárbara Segovia sobre fines de 2016 a medios nacionales. Tengo miedo de la Justicia que tiene este país, porque al haber hecho la denuncia en la comisaría de City Bell (La Plata), me respondieron: 'Vos sabés que esto es difícil porque es jugador de acá'". remató

Esta situación se plantea horas antes del viaje de los dirigentes del club brasileño, Marcos Braz (vicepresidente de fútbol) y Bruno Spindel (director ejecutivo) a la Argentina para intentar concretar la llegada del arquero de Boca al club de Río de Janeiro.

Este antecedente lo había condicionado también a Rossi en negociaciones que había tenido en 2019 con la franquicia Minnesota United, de la MLS de Estados Unidos.

Braz afirmó que Flamengo recién tomó conocimiento de la situación en las últimas horas e informó que el caso está siendo analizado, pero que el club sólo se pronunciará si se concreta el contrato.

Fuente: Telam