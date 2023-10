Cipolletti no pudo de local y se redujo la ventaja

"Manolo" Berra volvió al gol, Cipolletti no pudo ganar y resignó una buena oportunidad. Foto: Luis Alberto Amaolo

En un partido enmarañado, trabado, donde el local nunca le encontró la vuelta al juego, Cipolletti igualó con Germinal de Rawson 2 a 2. Fue en el marco de la fecha 34ª -séptima de la cuarta y última rueda- de la Zona 1 Región Sur del Torneo Federal A 2023. Juan Ignacio Motroni en contra y Manuel Berra fueron los goleadores del albinegro, Gabriel Obredor y Santiago Satler anotaron los tantos del elenco chubutenses, todos en el primer tiempo.

El viento fue protagonista, sobre todo en la primera etapa. Los valletanos lo tuvieron a favor atacando al arco que da espaldas del pasaje Kleppe. El encuentro comenzó abierto y no hubo transición en la mitad de la cancha. Después de aproximaciones en las dos áreas, a los 12 minutos llegó la apertura del marcador. Córner de la derecha, con pierna cambiada que realizó Doello, Berra conectó, un defensor de Germinal quiso rechazar pero la pelota le pegó en la espalda y la cola a Juan Ignacio Motroni, rebotó para el arco y venció al golero Laborda que poco hizo para evitar la caída. Al toque, Cabral estuvo cerca con un remate lejano que no fue golazo por la gran atajada del arquero visitante.

Germinal fue a buscarlo, pese a ser superado, se mostró peligroso con la pelota parada. Había avisado Satler, que se perdió un gol solo abajo del arco. Pasando la media hora llegó el empate de Obredor de cabeza. A la salida de un tiro de esquina, Cipolletti marcó mal, dudó la zaga central y no salió Crespo y el volante ganó de alto para igualar con un cabezazo bombeado. Casi de inmediato, Crespo conjuró en un mano a mano con Satler. Laureano Doello fue una de las figuras. El volante ofensivo, que reemplazó a Pettineroli, fue desequilibrante con la pelota parada y recuperando la pelota del segundo gol. Un balón alto a los 34 minutos fue disputado por el entrerriano y Cabral apareció para rematar fuerte, exigiendo otra gran atajada de Laborda. Doello ejecutó ese córner muy cerrado, duda del arquero -que tuvo responsabilidad en ambos goles de los rionegrinos- y apareció Berra por el segundo palo para empujarla a la red y poner el 2 a 1, aunque dio la sensación que era olímpico.

En los últimos minutos de la etapa inicial, ocurrió lo opuesto en el desarrollo. Fue el local el que no pudo convertir una chance clara, porque el remate del rosarino Jonatan Palacio desde afuera del área pegó en el travesaño y Germinal se salvó. Pero, Satler le ganó la espalda a Berra y definió cruzado a los 39, tras recorrer casi 25 metros sin marca, para empatar otra vez el encuentro y así se fueron igualados a los vestuarios.

En el complemento Cipolletti hizo figura al arquero Gonzalo Laborda. El ex Guillermo Brown de Puerto Madryn, salvó varias opciones claras de gol. Dos veces a Cabral, que no pudo empujar además dos centros rasantes, una volea espectacular de Michelena y un cabezazo del retornado Carmona.

De los últimos 9 puntos disputados, los de Bonjour consiguieron apenas 2 unidades. Santamarina le ganó a Sol de Mayo de Viedma por 3 a 0 y se puso a solo dos de los valletanos. Sansinena quedó libre y solo quedó a 3. Faltan 6 puntos en disputa. Visitante de Sol de Mayo -casi eliminado- y local de Olimpo de Bahía Blanca que buscará ser primero para definir de local en los play off. También quedó lejos de la clasificación a la Copa Argentina 2024. No fue un buen domingo, está tercero y puedo acceder a la siguiente instancia, pero quedó claro que dejó pasar una gran oportunidad.

SÍNTESIS

Cipolletti: Facundo Crespo; Damián Jara, Lautaro Brienzo, Manuel Berra y Alejo Tabares; Laureano Doello, Maximiliano Amarfil, Lucas Argüello y Luis Dezi; Favio Cabral y Jonatan Palacio. DT: Darío Bonjour.

Germinal de Rawson:: Gonzalo Laborda: Emiliano Toledo, Juan Motroni, Ignacio Terán, Gonzalo Ramírez: Brian Castillo, Nicolás Macarof, Federico Cárcamo, Gabriel Obredor; Rodrigo Ríos y Santiago Satler. DT: Cristían Corrales

Goles: PT 12m. Juan Ignacio Motroni en contra (C), 29m. Obredor (G), 33m Berra (C) y 39m. Satler (G)

Cambios: ST, al inicio, Ezequiel Carmona por Jara (C), 19m. José Michelena y Carin Najul por Doello y Palacio (C), 28m Gustavo Fernández, Edwin Santilli y Guido Morón por Castillo, Ríos y Cárcamo (G), 31m. Augusto Magoia por Satler (G) y 37m Diego Aguirre por Dezi (C)

Árbitro: Diego Novelli Sanz

Cancha: La Visera