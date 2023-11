El documental de River campeón en Madrid tiene fecha

El documental “Cierren los ojos”, audiovisual que retrata de primera mano la Copa Libertadores 2018 y la final que River le ganó a Boca en Madrid, será presentada el próximo 9 de diciembre en el Movistar Arena.

"Es una obra realizada por gente hincha de River, eso es algo diferencial, no podía ser de otra manera y lo que me parece que a los hinchas le va a volar la cabeza, es revivir todo en la palabra de los jugadores y el cuerpo técnico", aseguró la cineasta productora general de la obra, Silvina Dell´Occhio.



El film, con producción de Torneos Ficción, detalla desde los aspectos íntimos y públicos el camino hacia la obtención de la histórica Copa Libertadores con videos e imágenes inéditas y con la voz de los principales protagonistas.



El nombre de la película nace a partir de la frase de Marcelo Gallardo al cumplirse el primer año de la epopeya: "Si nos hubiera tocado perder ese partido, el dolor que estaríamos sintiendo en este momento; ahora abran los ojos y vean a su alrededor, vean, vibren y sientan en su corazón que ganamos la final más hermosa del mundo".



"Desde esa frase nace la película y para todos fue muy fuerte revivir todo lo que pasó, el cuerpo técnico y los jugadores que fueron muy herméticos siempre pero para esta película se abrieron a contar algo muy emocionante", destacó la cineasta.



"Las vivencias de ellos, -agregó- como fue todo el proceso hasta llegar a la final, contado en primera persona con formato de cine, es algo que cada vez que lo vemos o lo fuimos haciendo no dejaba de emocionarnos, sabemos el final pero emociona igual".



El documental cuenta desde los más íntimo aquel título con confesiones de alto impacto como cuando aparecen detalles de cómo el cuerpo técnico diseñó la línea de cinco con la que jugó en la Bombonera en la primera final que terminó 2-2.



La obra tiene una duración de 80 minutos, fue dirigida por Ignacio Ragone y Gabriel Starna, quienes también confeccionaron el guion. El director de fotografía fue Armin Marchesini Weihmuller.



En la voz de Marcelo Gallardo y su cuerpo técnico, y de los jugadores más emblemáticos como Leonardo Ponzio, Enzo Pérez, Juan Fernando Quintero y Gonzalo Martínez, el film va contando la historia de una Copa Libertadores que paralizó al mundo del fútbol.



"Cierren los ojos" rescata y pone en valor desde las escenas cotidianas en viajes, hoteles y vestuarios, la idea de "familia" que siempre puso de manifiesto el club a la hora de explicar una de las claves del éxito de aquel proceso.



El film también cuenta con entrevistas al ex presidente de River Rodolfo D'Onofrio y al actual, Jorge Brito, y a glorias del club como Enzo Francescoli y el "Beto" Norberto Alonso que fueron parte de la epopeya.



Los tickets se venderán desde en la página web del Movistar Arena y se especula que las cerca de 15.000 localidades se van a agotar antes del 9 de diciembre.



Las entradas más baratas costará 15.000 pesos y las plateas rondarán entre los 19.000 y 37.000 según su ubicación.

Con Información de Telam