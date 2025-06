El Puma Goity filtró cómo será la próxima temporada de El Encargado: “Será más…”

Luego de lo que fueron las primeras temporadas, las que generaron un verdadero furor en el público, se confirmó que habrá una cuarta temporada de El Encargado. En este contexto, el Puma Goity se animó a dar algunos detalles de cuál será el enfoque principal y se animó a garantizarle algunas cuestiones a los fanáticos.

En la antesala de lo que es el material finalizado, los directores y productores de la serie suelen ser bastantes exigentes en la petición de que no se filtren detalles de lo que fue la grabación. Sin embargo, el Puma Goity rompió con el pedido y contó algunos de los detalles de lo que será esta nueva temporada de la serie.

Luego de lo que fue su éxito en los Martín Fierro de Teatro, en donde obtuvo un premio por su trabajo en Cyrano, el actor habló sobre la serie que es furor en Disney. En este contexto, contó que finalizaron con las grabaciones, por lo que no falta demasiado para volver a tener nuevo material.

Es que Matías Zambrano, personaje de el Puma Goity en El Encargado, volverá a estar presente en esta edición, por lo que adelantó cómo sera: “En principio se viene la temporada cuatro de El Encargado. La terminamos de filmar la semana pasada. Es una temporada que está más jugada a la comedia”.

“Se van a reír mucho. Es desopilante lo que han escrito Gastón Duprat y Mariano Cohn. Nos sorprendió a todos y está extraordinaria. Esa la terminamos de grabar”, aseguró, en diálogo con Agarrate Catalina (La Once Diez/Radio de la Ciudad), prometiendo que se viene una reversión aún mejor que las anteriores.

Por su parte, ante el éxito de lo que fue Matías Zambrano como personaje que supo encarnar, el Puma Goity no descartó los rumores que indican que puede existir un spin off con éste como protagonista: “Vamos a ver. Si todo viene bien... No me permiten hablar mucho, pero viene bien”.

Para cerrar, hablando sobre actualidad, agradeció por el Martín Fierro que obtuvo: “Cuando a mi mamá le di el Martín Fierro nos abrazamos mucho. Abrazos y miradas que son lo más lindo. ‘Cuando el verdadero amor existe, cada palabra dicha se vuelve triste’, dice Cyrano. Son hermosas esas palabras”.