Cipolletti volvió a la victoria: 3 a 0 ante Sansisena

El fútbol tiene a veces cuestiones difíciles de explicar. Y le cabe al triunfo que obtuvo Cipolletti este miércoles a la noche donde derrotó a Sansinena de General Daniel Cerri al que derrotó por 3 a 0 en el marco de la undécima fecha de la Zona 1 Región Sur del Torneo Federal A temporada 2023. Favio Cabral de penal en la primera etapa, Laureano Doello y Guillermo Funes en el complemento anotaron los tantos del equipo patagónico.

El albinegro llegó al partido a sabiendas de seis fechas sin conocer la victoria, y como los números son categóricos, de 18 puntos en juego había conseguido solo dos unidades. La continuidad del director técnico Cristian Lovrincevich dependía del resultado, tras la renuncia del sábado luego de la derrota ante Círculo Deportivo Nicanor Otamendi, que no fue aceptada por la dirigencia y muy cuestionado por la parcialidad y el periodismo.

El arranque del cotejo, encontró a Cipolletti nervioso, apurado, se repitió en el pelotazo, fue previsible y no inquietó al golero visitante. Fue el elenco de la Liga del Sur de Bahía Blanca, el en la media hora inicial manejó los tiempos, el balón y llegó -aunque sin profundidad- hasta la valla del jujeño Ferrario. Se le caían pocas ideas a ambas escuadras y el partido era de mediocre para abajo.

Pero el fútbol tiene imponderables que a veces juegan a favor. A los 32 de la etapa inicial otro pelotazo desde el fondo, más rechazo que habilitación, no pudo ser controlado por el zaguero Agustín Herrera, la peleó Favio Cabral, ganó la posición y se llevó el balón y el defensor lo agarró, lo dio vuelta, cometió una clara infracción dentro del área. Claro penal, inobjetable sanción del árbitro Ceballos. El propio Cabral se hizo cargo del remate y la puso al lado del palo derecho de Chávez que se estiró bien, pero no llegó a desviar. 1 a 0 y cuarto gol del cordobés que se inició en Talleres de Córdoba, convertido en el goleador de los rionegrinos. Así se fue el primer tiempo, victoria por la mínima. Y nada para agregar.

En el complemento Cipolletti tuvo un buen cuarto de hora inicial comandado por la entrega y el despliegue del carrilero Laureano Doello, a esta altura de la noche el mejor valor del local. Fue profundo el equipo de Lovrincevich y creó un par de aproximaciones. A los 10 el veterano Manuel Berra recuperó en la mitad de la cancha, buscó al neuquino Díaz Borda que cedió para Amarfil y el capitán asistió con un excelente pase entre líneas al entrerriano Doello, que llegando por izquierda definió cruzado para decretar el 2 a 0, premio para el mejor jugador del partido.

Dos minutos más tarde, una rápida salida de Cipolletti devenida en contragolpe encontró desarmada a la última línea del equipo bonaerense, Cabral se iba solo para marcar el tercer tanto y fue "talado" de atrás por el recién ingresado Juan Aguirre en el borde del área, roja directa por último recurso. Y esa acción determinó bajarle la persiana al encuentro. Cipolletti volvía a la victoria y casi no arriesgó y Sansinena no tuvo ideas, y su actuación por momentos rozó lo impresentable. Malos pases, inacción y lejos de ser el equipo que llegó entre los cuatro primeros de la zona.

Llegaron los cinco cambios de ambos entrenadores, Cipolletti no quería, los "Triperos" no podían y el juego se hizo deslucido. Igual, hubo tiempo para obtener el tercer gol. Presión alta de los rionegrinos, la recuperación cerca del área contraria de los ingresados Luis Dezi y Ángel Prudencio derivó la pelota en el otro suplente en cancha, fue entonces cuando Guillermo Funes, que metió un puntazo al segundo palo para cerrar las cifras definitivas. 3 a 0 para darle tranquilidad a la noche, a la dirigencia y sobre todo al entrenador que festejó este tanto a sabiendas que significaba su continuidad en el cargo.

Seguramente Lovrincevich seguirá en el puesto. Es cierto que ganó y el resultado parece contundente. Volvió a la victoria, sirve desde lo matemático y lo anímico, desde lo futbolístico pegó en los momentos justos, pero dejó dudas como lo viene haciendo a lo largo del certamen. La novela será fecha a fecha, por ahora tomó aire, pero si no logra un par de victorias consecutivas, los cuestionamientos seguirán, como es natural en el fútbol nuestro de todos los días.

El Resto de la Fecha

En Rawson hubo sorpresa, Círculo Deportivo Nicanor Otamendi que finalizó con dos jugadores menos derrotó como visitante en la capital de Chubut a Germinal por 1 a 0 con gol de Jeremías Bertecín. En Viedma, el puntero e invicto Olimpo de Bahía Blanca sigue su andar contundente, derrotó al equipo de la capital rionegrina por 3 a 2 con tantos de Luis Vila por 2 (uno de penal) y Alejandro Toledo, Germán Cervera en dos oportunidades señaló los goles del local. Finalmente, en el estadio General San Martín de Tandil, Ramón Santamarina venció a Liniers de Bahía Blanca por 1 a 0, con gol de Emiliano López.

Las posiciones tienen como cuatro primeros a los representantes de la Liga del Sur de Bahía Blanca, Olimpo como líder e invicto con 22 puntos, Villa Mitre y Liniers reúnen 15 unidades, Sansinena, 14; Germinal de Rawson y Ramón Santamarina de Tandil, 13, Cipolletti, 11, Círculo Deportivo Nicanor Otamendi, 10 y cierra Sol de Mayo de Viedma con 7.

Síntesis

Cipolletti: Rafael Ferrario; Damián Jara, Ezequiel Rodríguez, Elvis Hernández y Leandro Wagner; Manuel Berra, Maximiliano Amarfil, Alex Díaz Borda; Fernando Pettinerolli, Favio Cabral y Laureano Doello. DT: Christian Lovrincevich

Sansinena: Iván Chávez; Ezequiel Santángelo, Ricardo Facundo Rojas, Agustín Herrera y Leonardo Vitale; Sergio Suárez, Iván Caravaca, René Mera y Rodrigo Gómez Medina; Nicolás Parodi y Ezequiel Veliz. DT: Sebastián Polla

Goles: PT 32m Cabral, de penal. ST 10m. Doello y 43m. Funes.

Cambios: ST, al inicio, Francisco Robles y Juan Aguirre por Mera y Gómez Medina (S), 20m. Patricio Moyano y Lautaro Núñez por Vitale y Parodi (S), 23m. Guillermo Funes por Doello (C), 37m. Ángel Prudencio y Luis Dezi por Cabral y Díaz (C) y Agustín Grippaudo por Véliz (S), 43m. Lautaro Brienzo y Alejo Tabáres por Jara y Pettinerolli (C).

Expulsado: ST, 14m. Aguirre (S)

Árbitro: César Ceballos

Estadio: La Visera