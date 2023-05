Lionel Messi cenó con una leyenda mundial argentina

Aparentemente Lionel Messi tiene los días contados en PSG. Seguramente armará las valijas el 30 de junio y quedará con el pase en su poder. A la par, en Barcelona se ilusionan y hacen números, aunque existen otras alternativas que maneja el entorno del capitán de la selección Argentina del Mundo campeón en Qatar 2022. Mientras todo esto ocurre, el rosarino se tomó un tiempo para relajar y cenar con una leyenda mundial del pádel y compatriota, Fernando Belasteguín.

Las fotos del especial momento fueron compartidas por el propio nativo de Pehuajó Belasteguín en su Instagram. "Cena que recordaré toda mi vida. Muchas gracias @marco_verratti92 por hacerlo posible!!!!!! Estaré siempre en deuda con vos", escribió el jugador que más veces ha sido número uno del ranking mundial de pádel (16 años).

Luego de agradecerle al volante del PSG por la conexión, le dedicó una frase a Messi: "@leomessi tu sencillez en la cercanía es mucho más grande que los logros deportivos, eternamente agradecido CAPITÁN". Agustín Tapia, hoy el argentino número uno del mundo, comentó: "¿Puedo poner la segunda foto como fondo de pantalla?".

En tanto, el presidente del Barcelona, Joan Laporta, aseguró ayer lunes que el club azulgrana "puede competir con Arabia Saudí y con cualquiera", en referencia a la supuesta oferta millonaria que el argentino habría recibido del Al-Hilal Saudí de 1000 millones de dólares por dos temporadas.

"El Barça es el Barça y es su casa. Pero no queremos entrar en grandes cifras, porque sería recular. No son cifras que podamos afrontar ni con Messi ni con nadie", aseguró Laporta en una entrevista a 'Els Matins' de TV3 tras la conquista del título de Liga. Por tanto, si el delantero del PSG vuelve a vestir la camiseta azulgrana no será por motivos económicos, sino porque se volvieron a tender los puentes sentimentales necesarios para su regreso.