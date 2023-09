Abel Pintos, el elegido por los jugadores de la Selección

El Himno Nacional Argentino interpretado por Abel Pintos, fue elegido por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para que sea la versión oficial que se escuchará desde el cotejo frente a Ecuador por las Eliminatorias Sudamericanas, en adelante.

El registro elegido por el órgano madre del fútbol de nuestro país, es para los cotejos que disputen los seleccionados nacionales, tanto de mayores como menores en cada evento que les toque participar

Esta versión del Himno Nacional Argentino forma parte del álbum “Alta en el cielo”, editado recientemente por el artista, para el cual grabó y filmó ocho emblemáticas canciones patrias, en su gran mayoría con sus partituras originales.

Ellas son: el Himno Nacional Argentino, el Himno al General San Martín, el Himno a Sarmiento, la Marcha de San Lorenzo, la Marcha de las Malvinas, Aurora, A mi bandera y Saludo a la bandera.

Para la interpretación de estas ocho canciones e himnos patrios contó con la participación de la Orquesta Académica del Teatro Colón y la dirección de Ezequiel Silberstein. La grabación tuvo lugar en el auditorio de la Usina del Arte.

“Muchas veces tenemos la sensación de que estas canciones si no son en un acto escolar no se tocan, no se las puede ver porque son cosas lejanas, pues no. Esas canciones son nuestras, son de todos y de cada uno de nosotros, hablan de nuestra historia y de nuestro presente, y nos van a ayudar a seguir escribiendo esa historia en el futuro porque el futuro somos nosotros y todos ustedes”. aseguró Pintos.

De esta manera, el jueves 12 de septiembre, cuando la Selección de Lionel Messi se plante en el Mas Monumental ante más de 84 mil personas para disputar el partido frente a Ecuador por la primera fecha de las Eliminatorias, la voz que se oirá desde los parlantes será la de Pintos cuando suene el himno.