Antes de partir a Madrid, Mastantuono repasó su historia y el sueño europeo

Franco Mastantuono no necesita presentación. A los 17 años, y con apenas un puñado de partidos en Primera, el zurdo surgido de las inferiores de River protagonizó el pase más caro en la historia del fútbol argentino: Real Madrid ejecutó la cláusula de rescisión y se llevó a la promesa albiceleste. Hoy, ya con la camiseta merengue en el horizonte, rompió el silencio y contó todo lo que vivió en los últimos meses, desde el llamado de Xabi Alonso hasta la carta de despedida que escribió con su madre.

“Es un momento muy especial para mi carrera. Siempre soñé con jugar en Europa, pero nunca imaginé que sería en el Real Madrid”, aseguró el joven nacido en Azul, que ya debutó con la Selección Argentina y dejó su huella en River con un gol inolvidable a Boca, en el Superclásico disputado en el Monumental.

Su recorrido no fue lineal: llegó a Núñez siendo apenas un niño, vivió en la pensión del club, y creció hasta transformarse en la gran esperanza del semillero millonario. “River me formó como persona y como jugador. Es mi vida. No fue fácil irme, pero esto era un reto personal muy grande”, confesó.

La llamada de Xabi Alonso terminó de inclinar la balanza. “Fue muy sincero y eso me ayudó a tomar la decisión. No es fácil irse de River, pero el Real Madrid me demostró cuánto me quería”, reveló Franco, que también habló de sus sueños: adaptarse, ganar títulos y representar a la Selección en un Mundial.

Mastantuono entiende la magnitud del salto. Lo sabe y lo asume. “Voy al club más grande del mundo. Mbappé, Vinicius, la Champions… todavía no lo puedo creer. Pero no tengo miedo, voy a trabajar para estar a la altura”.

Con una madurez que sorprende para su edad, también le dejó un mensaje al hincha riverplatense. “Agradezco el cariño. Sé que muchos están dolidos, pero siempre traté de ser respetuoso con el club que me dio todo. Me voy con la frente en alto y con la ilusión de volver algún día y ganar títulos con la banda roja”.

El chico que soñaba con River y jugaba a la Play con el Real Madrid, hoy es protagonista de esa historia. Y todavía queda mucho por escribir.