Scaloni, íntimo: "Dolerá un montón, pero..."

Después de las dudas sobre su continuidad a fin del 2023, Lionel Scaloni confirmó su continuidad como DT de la Selección Argentina, y ya instalado en su casa en España dio una entrevista muy profunda al diario Marca, donde habló no sólo sobre su decisión de seguir sino también sobre diversos temas como el futuro de la albiceleste, su reciente reunión con Claudio Tapia y su opinión sobre el futuro de Lionel Messi y los referentes.

El Gringo comenzó expresándose sobre su fuerte frase tras la victoria ante Brasil en el Maracaná: "Cuando dije que había que reflexionar era un momento importante. Se vienen cosas buenas, la Copa América, y de acá a dos años con el Mundial es un momento donde hay que pensar y tener claro qué es lo que queremos con la Selección", expresó el entrenador.

Además, se explayó sobre su conversación con Chiqui Tapia de hace unos días: "Era hacer un resumen de lo que venía y creo que era el momento. Había cuatro meses hasta el siguiente partido y era importante, como dije, parar la pelota. Creo que fue positivo porque nos hizo reflexionar sobre lo que viene. Entre otras cosas, dar oportunidades a otros chicos que vienen empujando desde atrás", contó el DT argentino sobre la reunión.

Scaloni también habló sobre sus expectativas para la Copa América, el gran objetivo de 2024, y la presión de volver a ganarla: "Desde que llegamos sabemos que estamos en una selección grande y todo el mundo espera lo mejor de nosotros. Acá no vale empatar. Pero siempre digo lo mismo: vamos a competir, nunca he prometido nada, ni antes ni ahora. Queremos competir al máximo con todos los rivales e intentar ganar dejando una imagen que al fútbol argentino le guste, como estamos haciendo".

Otro de los temas importanes que Scaloni abordó fue la continuidad de Messi en la Selección, dejando saber que "le tiene fe" para llegar al Mundial 2026, que sería su sexto: "Hay jugadores que han jugado con esa edad, y en el caso de él no me extrañaría. Pero falta tanto, y hoy en el fútbol el tiempo pasa rapidísimo y cuando te das cuenta... Yo creo que sí. A nivel físico no tengo dudas, sólo a nivel mental y eso depende de cómo esté él", opinó.

¿Llegará Messi al próximo Mundial? A Scaloni no le parecería una locura... pic.twitter.com/cPXMvivQ4h — MARCA (@marca) January 26, 2024

En otro de los temas sensibles de la entrevista, el Gringo no le tuvo miedo a hablar sobre qué pasara cuando los referentes como Nicolás Otamendi, Ángel Di María o el propio Messi ya no estén en el equipo: "Dolerá un montón porque son grandes jugadores que han dado muchísimo, pero tenemos la obligación porque la Selección Argentina, más allá de Leo o de Maradona, siempre ha sido una selección potente, y tendremos el reto de seguir siéndolo sin ellos".

Otro de los tópicos de la entrevista, ante la noticia de que Di María y Messi podrían estar en los Juegos Olímpicos si la Selección Sub-23 se clasifica en el Preolímpico , fue sobre la posibilidad de que Scaloni dirija al equipo en París 2024. Ante esto, el Gringo fue tajante: "El entrenador va a ser Mascherano. Ojalá pasen, antes hay que clasificar en el Preolímpico, y si lo consiguen deseo y quiero que el seleccionador sea Javi, porque lo merece por el trabajo que está haciendo".

Luego, sobre la chance de que Leo y Fideo estén en los Juegos Olímpicos, fue cauto y no quiere entusiasmarse teniendo en cuenta que la competición viene pegada a la Copa América: Son decisiones que hay que tomar en el momento, sobre todo a nivel físico, porque no es fácil jugar los Juegos Olímpicos estando antes la Copa América. Llegado el momento se valorará", comentó el entrenador argentino.

Ya en un terreno más personal, Scaloni fue muy sincero respecto a su carrera, conseguirlo todo y el riesgo de "quedarse sin retos": "Es cierto que el listón está muy alto, no sé si habrá algo más alto. Pero ¿y qué hago? ¿Me voy ya para casa, me siento en el sofá y se terminó esto para mí a los 45 años? ¡No! Lo bonito es que habrá un momento de dificultad, seguro, todos lo han tenido y nosotros lo tendremos. Y en esa dificultad habrá que volver a salir arriba, como hemos hecho antes".

Para el final, dejó una reflexión sobre la importancia que tiene el fútbol en la sociedad, y un llamado a bajar un cambio: "Siempre digo que al final esto sólo es fútbol y en Argentina muchas veces no se ha entendido. Pensamos que nos va a salvar la vida un partido. Es propio de nuestra cultura: la gente hoy te agradece porque se ganó el Mundial, porque pasó un mes espectacular y le ha cambiado un montón de cosas... Me gustaría que pongamos el fútbol donde realmente se merece, que es un lugar espectacular, pero que alrededor de la vida no tendría que ocupar el primer lugar", fue la reflexión final del Gringo.