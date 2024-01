(VIDEO) La inédita charla de Scaloni tras perder con Arabia Saudita: "Si nos recuperamos, cuidado"

Una vez consumada la derrota de Argentina frente a Arabia Saudita en el debut mundialista, las alarmas se encendieron en todo el país ante el inesperado resultado. Sobre esto se conoció en las últimas horas una inédita conversación post partido de Lionel Scaloni analizando la sorpresiva caída y entregando una curiosa reflexión que terminaría siendo acertada.

"Cuando les digo: 'Muchachos, explíquenme qué pasó del minuto 48 al 53' no tenían respuesta. Ota (Nicolás Otamendi) me dice 'No sé, no sabíamos qué hacer'. Yo sí tengo explicación y es que por más que hace 36 partidos que no perdíamos el contexto de la cultura argentina es el mismo. Fijate que la gente empezó a cantar después de 15 minutos, estaba golpeada. Vos podés laburar lo que quieras, pero tenemos que estar acostumbrados a perder", empezó su análisis el DT de la Selección.

Luego continuó, con un visible fastidio, haciendo hincapié en que había que tomarse las derrotas con mayor tranquilidad: "Tenemos que saber que podemos perder. Primero, porque hace un montón de años no ganamos nada, y segundo porque es parte del juego y del aprendizaje, ¡la p... madre!. Sino nadie nunca va a jugar tranquilo, nadie nunca va a jugar tranquilo", expresó Scaloni.

"Vos venís a un Mundial en las mejores condiciones que había. Lamentablemente, o positivamente, pasó, y si pasa por los puntos y nos reponemos, quedate tranquilo que competimos. Y cuidado, porque si pasa este mazazo y te reponés no hay quien te pare", fue el vaticinio, que realizó el Gringo, a quien su propio equipo le iba a dar la razón levantando la Copa del Mundo casi un mes después de estas palabras.

Luego de aquel 1-2 en el debut, las dudas en torno a cómo afectaría la derrota a Argentina crecieron e incluso se temió una eliminación en primera ronda. Pese a esto, el propio Lionel Messi había declarado ante los medios: "Que la gente se quede tranquila que este grupo no los va a dejar tirados". Ante México llegó la tan ansiada victoria para encarrilar de nuevo a La Scaloneta y el resto es historia conocida.