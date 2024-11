Fecha confirmada: AFA dio a conocer la fecha de la semifinal entre Boca y Vélez

El encuentro que definirá al otro finalista de la Copa Argentina ya tiene fecha confirmada. El encuentro entre Boca y Vélez finalmente se jugará el 27 de noviembre próximo, con horario y sede a confirmar. Si bien estaba todo dado para que se juegue en Córdoba, el Fortín solicitó mudar la sede a Mendoza porque jugará allí el partido previo de Liga Profesional, frente a Godoy Cruz.

Con la decisión de que se juegue a fines de noviembre, la postura de Vélez de jugar en medio de la fecha FIFA de noviembre para no cargar su calendario no fue considerada y se impuso el deseo de Boca, que prefería no disputar el partido en esos días para poder disponer tanto de Luis Advíncula como de Marcelo Saracchi, convocados para Perú y Uruguay respectivamente.

Noticias Relacionadas La disputa entre Boca y Vélez: cuándo se juega la semifinal de Copa Argentina

Pese a este revés en el Fortín no hubo tiempo para lamentos e iniciaron otra gestión: se solicitó el cambio de sede a Mendoza para que, unos días antes, el plantel viaje para enfrentar a Godoy Cruz por Liga Profesional y haga base ahí. Esto está siendo evaluado por las autoridades de Copa Argentina, y de no aceptarse se jugará en el Mario Alberto Kempes de Córdoba, como estaba pensado en un principio.

La recta final de Vélez en la Liga Profesional

Se avecina un intenso cierre de año para un Fortín que buscará coronarse en las dos competiciones donde aún tiene chances. Lo cierto es que el duelo de Copa Argentina le complica la logística porque significa que, entre el 24/11 y el 8/12, tendrá que realizar tres viajes: a Mendoza para jugar ante Godoy Cruz por la fecha 24, a Córdoba (si no le aceptan el pedido de cambiar la sede) el 27 para la semifinal ante Boca y el 8 de diciembre a Santa Fe para jugar ante Unión por la fecha 26, anteúltima del torneo.

A esto se le sumaría además una posible final ante Central Córdoba si el equipo de Gustavo Quinteros avanza, que por el momento está estipulada para el 4 de diciembre y es un hecho que se jugará en un estadio del interior del país. Será un largo trayecto para los de Liniers si quieren alzarse con los dos trofeos.