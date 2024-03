Sorpresa en Indian Wells: Djokovic perdió ante un 123° del mundo

Novak Djokovic sorprendió al mundo de la raqueta, pero esta vez lo hizo por una derrota. El serbio número 1 en el mundo fue eliminado sorpresivamente en su segundo partido de Indian Wells por italiano Luca Nardi, un ‘lucky loser’ que se ubica 123° en el ranking ATP por un 6-4, 3-6 y 6-3 en lo que fue uno de los partidos más inusuales en la historia reciente del Masters 1000 californiano.

Djokovic cedió el primer set, pero se recuperó rápidamente en la segunda manga. Aunque durante el transcurso de la misma se produjo un momento muy extraño en uno de los puntos: Nole realizó su saque y en respuesta, Nardi devolvió el tiro después de una breve detención pensando que la pelota había sido mala. Esto confundió al serbio y fue aprovechado por el italiano que terminó consiguiendo el punto, lo que generó una discusión entre Djokovic y el umpire. “Él frenó, no es una reacción. Literalmente se frenó y me confundió. ¿Cómo no puedes advertirlo? ¿Me estás cargando?”, fue el reclamo del tenista de 36 años.

Insólito lo que acaba de suceder.



1?? Nardi pensó que el saque había sido malo y casi deja de jugar el punto.

2?? Djokovic vio la reacción de su rival y se detuvo.

3?? Nardi siguió jugando y ganó el game.pic.twitter.com/qLDX7JiKAp — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) March 12, 2024

Ya en el último set, Nardi se mantuvo a tiro en el desarrollo y en el marcador. Mientras el italiano conservaba con solidez sus saques, Djokovic tenía que pelear por ellos, incluso salvando tres puntos de quiebre en el segundo game. En el sexto game, Nardi fue a buscar el break y pudo conseguirlo para luego sentenciar el duelo con su servicio a través de un ace. Enorme victoria para el tenista de 20 años, que avanza a octavos de Indian Wells. Para Nole, tercera caída ante un rival afuera del top 100.

Ante Luca Nardi en la tercera ronda de Indian Wells, fue la tercera derrota de Djokovic siendo n°1 del mundo ante rivales afuera del TOP 100... ¿Quién fue el primero en lograrlo? ¡DEL POTRO! pic.twitter.com/vAxWyZ3FC0 — SportsCenter (@SC_ESPN) March 12, 2024

Luca Nardi es además el primero en vencer a Djokovic con un ranking tan bajo en un torneo de gran envergadura (sea un Grand Slam o un Masters 1000). La última derrota de Nole frente a un jugador fuera del top 50 había sido también en Indian Wells, contra Taro Daniel en 2018, quien por entonces figuraba en el puesto 109.

"Se juntaron esas dos cosas. Él tuvo un gran día y yo uno muy malo. El resultado es negativo para mí. Me voy sorprendido por mi bajo nivel", fue la autocrítica del n° 1 del mundo sobre su partido. En tanto que del otro lado fue todo felicidad: "Para mí, Djokovic es el mejor tenista de todos los tiempos, así que nunca podré olvidar lo que hice hoy. Es un sueño hecho realidad", dijo Nardi, visiblemente emocionado por su resonante victoria, hasta ahora la más grande de su trayectoria.