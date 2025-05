Categórica victoria de Neuquén RC ante Universitario en Bahía Blanca

Neuquén RC terminó siendo muy superior en el segundo tiempo y se quedó con una victoria contundente ante Universitario de Bahía Blanca por 60 a 13, en partido por el Torneo Regional Norpatagónico de mayores de rugby, que juegan equipos de la Unión del Alto Valle de Río Negro y Neuquén y la Unión del Sur, que tuvo por escenario el complejo Héctor Gatica.

El primer tiempo fue parejo, los Azules se fueron al entretiempo con una ventaja de 15 a 8 arriba, pero Neuquén RC lo dio vuelta en el complemento con mucho juego y tries por afuera. Los locales tuvieron mejor comienzo, dominando el scrum y ganando obtenciones en los lines, pero sin llegar a causar daño más allá de las 22 yardas rivales.

Las Pirañas -como se los conoce al equipo local- abrieron la cuenta con penal convertido por Tobías Andrade y mantuvieron la iniciativa gracias a poner el foco en defensa, donde lograron algunos recuperos para consumar buenas carreras, pero sin lograr el try. Por eso cuando Neuquén RC puso el juego más allá de las 10 yardas del Rojo por primera vez, demostró su oficio y llegó al try. La visita comenzó a distanciarse a los pocos minutos del complemento, moviendo la pelota y ganando en profundidad con su primera línea. Inclusive, disimulando las amarillas (cinco) que sacó el árbitro Julián Severini.

En el line también fue superior el elenco neuquino. Foto: Emilia Maineri-La Nueva.

Los puntos del local llegaron vía tries de Mateo Pandolfi y Tiziano Copreni más un penal de Tobías Andrade. En la visita anotaron tries Francisco Puricelli (3), Tomás Amusategui (2), José Hugo, Bruno Rodríguez Franco y Mateo Guardia. También hubo un try penal. Además, Amusategui aportó cinco conversiones y un penal.

El partido de Intermedia también quedó para el elenco de la Unión de Alto Valle por 56 a 14.

El Norpatagónico continuará el sábado venidero con los partidos Neuquén RC ante Sociedad Sportiva de Bahía Blanca y Marabunta RC de Cipolletti ante Argentino de Bahía Blanca.

Actuales posiciones: 1º) Argentino, Sociedad Sportiva y Neuquén RC, 5 puntos; 4º) Marabunta, 4; 5º) Roca RC, Universitario y Santa Rosa RC, 0..

