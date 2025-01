Boca presentó a Marchesín: "Es la oportunidad de mi vida"

Luego de varios días de presentaciones de refuerzos en Boca Juniors, este jueves fue el turno de Agustín Marchesín. El arquero, que llegó desde Gremio de Porto Ale, se entrenó con el plantel por la mañana luego del empate 1 a 1 con Unión de Santa Fe por el Torneo Apertura 2025 la Liga Profesional y luego habló en conferencia de prensa.

"Esta oportunidad para mí es significativa. Román ha sido un ídolo de la infancia, de toda la vida. Es un sueño de chico, siempre atajé con la camiseta de Óscar (Córdoba). Para mí es un sueño estar acá", aseguró el arquero.

"Es una oportunidad muy importante en mi carrera, más allá de tener 36 años y ya pasar por varios clubes. Voy a defender esta oportunidad como un hincha, como una persona que va a darlo todo dentro y fuera del campo. Uno tiene que ser las 24 horas jugador de Boca y eso es lo que voy a hacer", agregó.

"SE ME PONE LA PIEL DE GALLINA, BUENO DE POLLO, SOY MUY HINCHA DE BOCA. ES LA OPORTUNIDAD DE MI VIDA"



Es el desafío más importante por lo que significa Boca. Es un club de una magnitud muy grande, disfruto el día a día, me gusta la presión del Mundo Boca. Es una presión linda tener que ganar con obligación. Los jugadores queremos sacar lo mejor de nosotros y es una linda oportunidad para poder hacerlo", aseguró más tarde.

"Me siento con mucha hambre de lograr objetivo y seguir ganando cosas. Eso es lo más importante y más en un club como Boca, donde hay que ser campeón, con ese pensamiento en el día a día. Se me da esta oportunidad para aprovecharla", sentenció.

Marchesín y su fanatismo por Boca

Mucho antes de ser arquero de Boca, Agustín Marchesín ya pisaba las plateas de La Bombonera como hincha. "Venía a La Bombonera a ver el equipo de Bianchi, cuando estaba Román. Fue el mejor equipo de la historia de Boca. Siempre me gustó venir a La Bombonera, es un sueño", declaró. "Siempre soñé con ponerme el buzo de Boca. Me llena de orgullo esta oportunidad que se me está dando, soy muy hincha de Boca. Deseaba mucho esto y lo voy a defender a muerte porque es la oportunidad de mi vida", completó.

Qué dijo Gago sobre Marchesín y cuándo podría debutar en Boca

En medio de la desazón por un empate imprevisto y agónico, después de que a Boca se le escapara de la manos la primera victoria del año ante Unión, Fernando Gago salió un momento de lo que fue la noche en Santa Fe y se refirió la posibilidad de que Agustín Marchesín, flamante refuerzo, debute el próximo domingo.

¿Hay chanches de que sea contra Huracán en la tercera fecha? Aunque no hay que descartarlo, Gago fue cauto y explicó que el golero de 36 años "todavía no ha entrenado bien con el equipo completo" (se sumó recién el martes). Igualmente, no le cerró la puerta: "Veremos mañana (por hoy jueves) y el viernes. A partir de eso, veremos quién está para atajar”.