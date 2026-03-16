El empate de Boca ante Unión de Santa Fe de anoche encendió una alarma: Santiago Ascacíbar salió en el complemento por una molestia en el isquiotibial. El volante fue reemplazado a los 6 minutos del segundo tiempo y hay incertidumbre sobre una posible lesión muscular que compromete su presencia para el próximo compromiso frente a Instituto.

En la conferencia de prensa posterior al encuentro, Claudio Úbeda detalló que la salida de Ascacíbar fue porque "le molestó el isquiotibial". Quien ingresó en su reemplazo fue Ander Herrera, quien se perfila como titular en caso de que el ex Estudiantes no llegue al partido del sábado en La Bombonera.

La lesión surge en un momento complicado para un Xeneize que sumó ayer su quinto empate en los últimos siete partidos, de los que sólo ganó uno. El cuerpo técnico estará atento a la evolución de un Ascacíbar que ayer dejó la cancha muy frustrado. Luego de realizarse estudios para precisar el grado de la lesión, tanto el volante como el DT tendrán un panorama más claro pensando en el próximo encuentro.