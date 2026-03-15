Por la fecha 11 del Torneo Apertura de la Liga Profesional, Boca visita desde las 22hs a Unión Santa Fe, juego correspondiente al Grupo A. el Xeneize no gana de local, pero si suma de visitante, e intentará volver al triunfo ante un duro Tatengue.

Con arbitraje de Yael Falcón Pérez, el Xeneize de Claudio Úbeda se juega una parada complicada ante una de las sorpresas de la competencia. Luego del empate ante San Lorenzo, el 4to consecutivo de local, quedó con la sétima colocación del Grupo A con 13 unidades, a 9 del puntero Vélez.

Para este juego, que puede ser determinante de cara al futuro del DT, vuelve Alan Velazco a los convocados luego de superar su lesión en la rodilla. Úbeda no hará grandes cambios en el 11 inicial, Figar ocupará el lugar de Di Lollo, mientras que vuelve Barinaga en el lateral derecho por Marcelo Weigandt.

Ascacibar viene de marcar en los dos ultimos partidos

En frente estará el Unión de Madelón, con buen andar en el torneo que lo tiene segundo del Grupo A con 15 unidades, y que no pierde desde el 6 de febrero ante Central Córdoba en Santiago del Estero. En su última fecha, protagonizó junto a Independiente el partido del año, igualando en Avellaneda 4-4.

El 11 se mantendría con relación al duelo ante el Rojo, el goleador Tarragona estará en el ataque acompañado por Estigarribia. Brahian Cuello estará en el en la generación, siendo uno de los máximos asistidores del torneo.

EL historia es favorable para Boca, que ganó en 36 oportunidades, Unión se impuso 16 e igualaron en 17 ocasiones. Hace 5 juegos que el Xeneize no logra ganar en el 15 de Abril.

Probables formaciones:

Unión: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Juan Ludueña, Maison Rodríguez, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Rafael Profini, Brahian Cuello; Marcelo Estigarribia y Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga o Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo o Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco: Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro. DT: Claudio Úbeda.

Datos del partido:

Hora: 22.00.

TV: TNT Sports Premium.

Árbitro: Yael Falcón Pérez.

Estadio: 15 de Abril.