En el inicio de la jornada de lunes, Aldosivi y Huracán se enfrentan en el estadio José María Minella de Mar del Plata por la undécima fecha del Torneo Apertura 2026. El Tiburón, complicado con la permanencia, busca su primer triunfo en el torneo ante un Globo que quiere dejar atrás la derrota sufrida contra River el pasado jueves. Por ahora, es empate sin goles.

Formaciones

Aldosivi: Axel Werner; Rodrigo González, Nicolás Zalazar, Santiago Moya Fernando Román; Roberto Bochi, Federico Gino; Nathanael Guzmán, Tomás Fernández, Agustín Palavecino; Nicolás Cordero. DT: Guillermo Farré.

Huracán: Hernán Galíndez; Ignacio Campo, Fabio Pereyra, Nehuén Paz, César Ibáñez; Emmanuel Ojeda, Leonardo Gil; Thaiel Peralta, Óscar Romero, Juan Bisanz; Jordy Caicedo. DT: Diego Martínez.

Estadio: José María Minella.

Árbitro: Luis Lobo Medina.

La previa

El conjunto dirigido por Guillermo Farré llega con la urgencia de sumar de a tres. Con apenas cuatro puntos en ocho partidos, es colista en la Zona B junto a Estudiantes (RC), realidad que lo posiciona en un lugar comprometido en la tabla de promedios. El empate agónico ante Atlético Tucumán fue un buen resultado, pero la racha de ocho sin ganar exige al elenco marplatense, que junto a Newell's y Deportivo Riestra son los tres que hasta ahora no conocen de triunfos en el Torneo Apertura.

En tanto, Huracán llega de una caída contra River en el Tomás Adolfo Ducó, donde hizo de local con aforo reducido debido al derrumbe en las inmediaciones del estadio. Buscando asentarse entre los ocho que clasifican a playoffs, el Globo va por el objetivo de ganar como visitante, algo que todavía no hizo en el campeonato. Para el encuentro, Diego Martínez tiene un cambio obligado y es el ingreso de Nehuén Paz por el expulsado Lucas Carrizo, mientras que en la mediapunta el DT está entre mantener a Alejandro Martínez como titular o que ingrese Juan Bisanz.