La noche del debut de Eduardo Coudet como entrenador de River no estuvo exenta de polémicas arbitrales. El árbitro Nicolás Ramírez sancionó tres penales y expulsó a dos futbolistas en el 2-1 del Millonario ante Huracán en su visita a Parque Patricios. Fueron dos a favor del Millonario y uno para el Globo, además de estar en el centro de la escena de un final caliente donde fue blanco de las protestas de los futbolistas y de los insultos de la gente del Globo.

El encuentro se abrió con un gol de Sebastián Driussi para River, que puso el 1-0 parcial. Sin embargo, a poco del cierre del primer tiempo llegó la primera jugada polémica. Jordy Caicedo intentó anticipar a Lucas Martínez Quarta dentro del área y el central riverplatense lo sujetó levemente de la camiseta. Ante la caída del delantero ecuatoriano, el árbitro no dudó y marcó penal para el Huracán, que llegó al empate a través de esa acción. Desde el banco visitante mostraron gran disgusto con la decisión de Ramírez, con Coudet pidiendo un fuera de juego (inexistente) y la intervención del VAR, que se mantuvo al margen.

En la segunda etapa, Ramírez volvió a señalar el manchón penal, esta vez para River. Aquí hubo menos dudas: Ian Subiabre ingresaba al área cuando Fabio Pereyra le cruzó la pierna derecha a destiempo y lo desestabilizó. Los jugadores de Huracán protestaron la decisión, pero el árbitro, que ya mostraba gestos de intentar ponerse firme pese a que el manejo del partido no parecía estar en sus manos, se sostuvo en la sanción, que terminó con Juan Fernando Quintero entrando a patear y Hernán Galíndez deteniéndole el tiro.

Pero unos minutos después llegó el momento en donde el partido estuvo cerca de descontrolársele al colegiado. Emmanuel Ojeda tocó la pelota con la mano tras un tiro libre de Quintero, acción que inicialmente no vio Ramírez, pero que el VAR sí detectó. En la revisión, se observó un altercado dentro del área entre Lucas Carrizo y Facundo Colidio, quienes intercambiaron cachetazos mientras el árbitro revisaba la jugada. Finalmente, el juez sancionó el penal para River por "mano de bloqueo" en medio de protestas generalizadas y expulsó a ambos jugadores por conducta violenta. Gonzalo Montiel convirtió el penal y puso el 2-1 definitivo para el Millonario.

En el último minuto de descuento de los nueve que se adicionaron por los largos parates, Huracán reclamó un penal por un empujón de Paulo Díaz sobre Juan Bisanz, pero el árbitro consideró que el contacto mereciera sanción, lo que desató la bronca absoluta de los hinchas en el estadio Tomás Ducó, que empezaron a cantar contra un Ramírez que fue llamado a intervenir seguido pero a su vez mostró poco manejo de la situación cuando los reclamos se le acumulaban.