En la continuidad de la jornada de lunes, San Lorenzo y Defensa y Justicia se medirán en el Estadio Pedro Bidegain por la fecha 11 del Torneo Apertura 2026. El Ciclón pretende volver al triunfo en su casa y cortar una racha de tres empates consecutivos, el último un 1-1 ante Boca en La Bombonera. Por su parte, el Halcón llega al Bajo Flores con el objetivo de mantener su invicto y sumar de a tres para asentarse entre los primeros ocho de la Zona A.

El equipo dirigido por Damián Ayude perdió ante Boca a dos jugadores importantes: Ezequiel Cerutti y Gastón Hernández sufrieron roturas ligamentarias que los tendrán de baja durante prácticamente todo el 2026 y complican el panorama para el DT, que espera por algún refuerzo gracias al cupo extraordinario que se abrió por estas lesiones. El zaguero Agustín García Basso podría llegar desde Racing y ocupar el lugar que deja Hernández dentro del equipo. Mientras tanto, Guzmán Corujo y Luciano Vietto serían los que ingresen al cuadro titular hoy en el Nuevo Gasómetro.

Por su parte, Defensa y Justicia es junto a Vélez uno de los dos que todavía no perdió en el Torneo Apertura, pero acumula siete empates en nueve partidos disputados, ocupando el octavo puesto con 13 puntos. Tras un polémico empate 1-1 con Central Córdoba en Florencio Varela, el Halcón quiere dar el golpe para escalar posiciones. El entrenador Mariano Soso repetiría el equipo con respecto al último encuentro ante los santiagueños.

Probables formaciones

San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Johan Romaña, Guzmán Corujo, Mathías De Ritis; Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi; Agustín Ladstatter, Facundo Gulli, Luciano Vietto; Alexis Cuello. DT: Damián Ayude.

Defensa y Justicia: Cristopher Fiermarin; Lucas Souto, Emiliano Amor, Damián Fernández, Samuel Lucero; Ever Banega, Aaron Molinas, Ruben Botta; Agustín Hausch, Juan Gutiérrez; Abiel Osorio. DT: Mariano Soso.

Estadio: Pedro Bidegain.

Árbitro: Pablo Dóvalo.