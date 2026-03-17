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Sin el ruso

Boca confirmó la lesión de Santiago Ascacíbar: cuántos partidos se pierde 

El mediocampista debió salir en el partido contra Unión y tras estudios médicos, se confirmó que tiene una lesión en el isquiotibial que lo marginará hasta después de la fecha FIFA.

Por Juan Sáber

Periodista deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado.
Martes, 17 de marzo de 2026 a las 15:15
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Ascacíbar se desgarró ante Unión y se suma a la lista de lesionados en Boca. (Foto: Getty)

Luego del empate ante Unión en Santa Fe, los temores se confirmaron: Boca confirmó que Santiago Ascacíbar sufrió un desgarro en el isquiotibial que lo marginará de las canchas por tres semanas. Así lo dictaminó el parte médico tras los estudios realizados, por lo que el mediocampista será baja en los próximos partidos y volvería recién después de la fecha FIFA.

El Ruso, que había sido titular desde su llegada al club y anotó en los dos encuentros previos a la visita a Santa Fe, pidió el cambio apenas comenzado el segundo tiempo por una molestia que lo obligó a salir del campo de juego con un gesto de frustración. Claudio Úbeda explicó luego en conferencia de prensa que esa fue la razón del cambio. Ascacíbar apunta a volver tras el parate por fecha FIFA, a principios de abril, donde Boca será visitante de Talleres de Córdoba.

Con la baja confirmada del volante ex Estudiantes, el que asoma para reemplazarlo ante Instituto es Ander Herrera. El español ingresó en su lugar ante Unión e integró el mediocampo junto a Leandro Paredes y Milton Delgado, aunque esto demandaría unos ajustes tácticos de Úbeda, con una posible vuelta al 4-3-3, debido a que el Xeneize pierde la capacidad de Ascacíbar de pisar el área rival. El otro jugador con características similares, Tomás Belmonte, también está lesionado.

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