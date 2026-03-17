Luego del empate ante Unión en Santa Fe, los temores se confirmaron: Boca confirmó que Santiago Ascacíbar sufrió un desgarro en el isquiotibial que lo marginará de las canchas por tres semanas. Así lo dictaminó el parte médico tras los estudios realizados, por lo que el mediocampista será baja en los próximos partidos y volvería recién después de la fecha FIFA.

El Ruso, que había sido titular desde su llegada al club y anotó en los dos encuentros previos a la visita a Santa Fe, pidió el cambio apenas comenzado el segundo tiempo por una molestia que lo obligó a salir del campo de juego con un gesto de frustración. Claudio Úbeda explicó luego en conferencia de prensa que esa fue la razón del cambio. Ascacíbar apunta a volver tras el parate por fecha FIFA, a principios de abril, donde Boca será visitante de Talleres de Córdoba.

Con la baja confirmada del volante ex Estudiantes, el que asoma para reemplazarlo ante Instituto es Ander Herrera. El español ingresó en su lugar ante Unión e integró el mediocampo junto a Leandro Paredes y Milton Delgado, aunque esto demandaría unos ajustes tácticos de Úbeda, con una posible vuelta al 4-3-3, debido a que el Xeneize pierde la capacidad de Ascacíbar de pisar el área rival. El otro jugador con características similares, Tomás Belmonte, también está lesionado.