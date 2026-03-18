Como se esperaba ante la indisponibilidad del Monumental, la Selección Argentina confirmó que disputará el amistoso frente a Guatemala en La Bombonera. El estadio de Boca será el escenario del último compromiso en el país del equipo dirigido por Lionel Scaloni antes de la Copa del Mundo, el próximo 31 de marzo.

Tras la cancelación de la Finalissima contra España, se acordó días después un partido de preparación en el país con los guatemaltecos como rivales. Por la imposibilidad de jugar en el Monumental debido a la realización de conciertos de la banda AC/DC en esas fechas, se definió que La Bombonera vuelva a ser el escenario elegido como sucedió en la previa del Mundial de Qatar 2022, cuando la albiceleste se despidió de su público local con un contundente 3-0 sobre Venezuela el 25 de marzo de 2022.

Cómo le fue a Argentina en La Bombonera

El regreso de la Selección Argentina a Brandsen 805 se dará tras un año y medio desde su último partido allí, el 19 de noviembre de 2024, cuando venció 1-0 a Perú con el gol de Lautaro Martínez por las Eliminatorias Sudamericanas. En total fueron 36 encuentros en La Bombonera, con un saldo favorable: 25 victorias, 8 empates y apenas 3 derrotas. La derrota más reciente, única durante el ciclo de Scaloni en este escenario, ocurrió el 16 de noviembre de 2023, 0-2 ante la Uruguay de Marcelo Bielsa.

La derrota con Uruguay fue la única caída de la Scaloneta en La Bombonera. (Foto: EFE)

Antes de ese encuentro, la albiceleste estuvo invicta en el estadio durante las Eliminatorias, aunque se recuerda el empate 2-2 contra Perú en 1969, resultado que impidió la clasificación al Mundial de México 1970. En la antigua cancha de Boca, en la década de 1920, Argentina disputó cinco partidos con un balance de tres triunfos, un empate y una derrota.