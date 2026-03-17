Después de la noticia de la cancelación de la Finalissima, se confirmó que la Selección Argentina jugará ante Guatemala el 31 de marzo su último amistoso en el país previo al Mundial. Será la despedida de la Scaloneta de su público antes de partir para la gran cita de Estados Unidos, México, Canadá. El recinto está aún por decidirse debido a que el Monumental no estará disponible.

Luego de la suspensión de la Finalíssima ante España, primero por la guerra en Medio Oriente donde está involucrado indirectamente Qatar, escenario primario del partido, y posteriormente por la falta de acuerdo entre la UEFA y la AFA por un estadio para que se dispute. Días después de la cancelación de ese encuentro llegó la confirmación del amistoso para la ventana FIFA de marzo.

El cotejo será el martes 31 de marzo, en el último día de la ventana FIFA, ultima previo a la gran cita mundialista. Solo falta confirmar escenario, ya que El Monumental no está disponible por los recitales de AC/DC. Todas las miradas se centran en La Bombonera, escenario donde el equipo argentino jugó su último partido previo al Mundial de Qatar.

Las entradas aún no están a la venta, pero se especula que se podrán adquirir una semana antes: el 24 de marzo; se podrán adquirir por Deportick.com, sitio donde siempre se vendieron. En el último juego disputado en Argentina vs Venezuela, la Popular valió 90 mil, Populares mejor: 29 mil, Platea normal 158.000 y 260 mil; mientras que las Vip iban desde los 320mil a 480 mil.

El último enfrentamiento entre ambos seleccionado fue el 14 de junio del 2024, previo a la Copa América del 2024, con victoria de Argentina por 4-1 en Maryland, Estados Unidos. Los goles del equipo de Scaloni fueron de Lionel Messi en dos oportunidades, y Lautaro Martínez, también por duplicado.

El historial dice que el seleccionado sudamericano siempre superó a la Centroamérica. En el 2008 se impuso 5-0 en la previa a los Juegos Olímpicos de Pekin. En el 2013 por 4-0. La era Scaloni arrancó con un amistoso en Estados Unidos ante Guatemala con victoria 3-0, los goles fueron de Nicolás Martínez, Giovani Lo Celso, y Giovanni Simeone.